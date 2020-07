Im Februar wird bekannt, dass Umut Kekilli und Model Ina Maria Schnitzer ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun ist der Nachwuchs endlich da und die Freude bei dem Ex-Fußballprofi und "Yoga-Jordan" entsprechend groß.

Es war eine Überraschung, als Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer, auch bekannt als "Yoga-Jordan", im Februar öffentlich mitteilten, zum ersten Mal gemeinsam Eltern zu werden. Zu diesem Zeitpunkt waren die zwei nämlich erst ein halbes Jahr zusammen. Trotzdem handelt es sich bei dem nun zur Welt gekommenen Baby um ein Wunschkind, wie Schnitzer damals der "Bild"-Zeitung verriet.

Die Geburt wiederum bestätigte der stolze Vater Umut Kekilli dem Sender RTL. "Unsere Maus kam heute Morgen spontan zur Welt. Sie heißt Kaia, genau wie eine Prinzessin. Um 11.35 Uhr kam sie heute zur Welt", wird der Ex-Fußballer dort zitiert. Schnitzer postete nun außerdem ein erstes Foto von sich und dem Baby und schrieb dazu: "Unsere wunderschöne Kaia wurde heute Morgen geboren. Wir sind mehr als glücklich und gesegnet."

Der ehemalige Fußballprofi und das Model lernten sich im September 2019 kennen, doch von einer festen Beziehung war seinerzeit noch nicht die Rede. So ganz offiziell machten sie die Sache erst im November, und bei Bekanntgabe der Schwangerschaft im Februar war Schnitzer bereits im vierten Monat.

Für Schnitzer das zweite Kind

Ina Maria Schnitzer zog 2010 in die USA und lebte dort als Jordan Carver. Die 34-Jährige geriet durch Yoga-Fotos in den Fokus der Öffentlichkeit, auf denen ihre große Oberweite eine Rolle spielte und die ihr den Namen "Yoga-Jordan" einbrachten. Inzwischen hat sie sich die Brüste allerdings verkleinern lassen. Schnitzer hat bereits einen dreijährigen Sohn aus einer vorherigen Beziehung.

Der 36-jährige Umut Kekilli hingegen wurde bekannt, weil er zehn Jahre lang eine On-Off-Beziehung mit der 19 Jahre älteren Natascha Ochsenknecht führte. Ende 2017 trennten sich die zwei endgültig. Als Ochsenknecht von der Schwangerschaft ihrer Nachfolgerin erfuhr, reagierte sie gelassen. Einer RTL-Reporterin sagte sie auf einer Party am Rande der Berlinale in Berlin, sie habe sich gefreut, "wie sich das gehört". Und sie ergänzte: "Ich bin ja eine erwachsene Frau." Sie habe ihrem Ex sogar bei Instagram geschrieben und gratuliert. In den Kommentaren zum entsprechenden Post Kekillis, auf dem er mit seiner schwangeren Freundin zu sehen war, hatte sich Ochsenknecht verewigt: "Großartig. Alles Gute für euch", war da zu lesen.