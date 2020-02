Natascha Ochsenknecht gratuliert dem Ex

Manch eine würde sicher nicht so entspannt darauf reagieren, wenn der Ex eine neue Partnerin hat und schwuppdiwupp mit ihr auch schon ein Kind erwartet. Doch Natascha Ochsenknecht ist da offenbar anders. Die Baby-News bei ihrem langjährigen On-Off-Freund Umut Kekilli nimmt sie gelassen hin.

Sie sind zusammen. Sie sind nicht zusammen. Sie sind zusammen ... So ging das einige Jahre zwischen Natascha Ochsenknecht und Ex-Fußballer Umut Kekilli hin und her, bis Ende 2017 die Beziehung der beiden dann doch endgültig zerbrach.

Ochsenknecht hatte seither nur bedingt erneutes Glück in der Liebe. Zwar lernte sie Mitte 2018 den Kameramann Oliver Schumann kennen und war sich zunächst sicher, mit ihm einen "Sechser im Lotto" gelandet zu haben. Doch nicht einmal ein Jahr später entpuppte sich der vermeintliche Hauptgewinn dann doch als Niete und Ochsenknecht war schon wieder getrennt.

Kekilli hat Nachwuchs geplant

Aber Ochsenknecht scheint ihren Frieden damit gemacht zu haben. Erst vor knapp zwei Wochen postete sie bei Instagram ein leichtbekleidetes Foto von sich. Im ausführlichen Kommentar dazu erläuterte sie ihr aktuelles Freiheitsgefühl. "Seit einem Jahr bin ich freiwillig als Single unterwegs, und es war die beste Entscheidung", heißt es da etwa.

Bei Kekilli nahm die Entwicklung dagegen einen gänzlich anderen Verlauf. Gerade einmal ein halbes Jahr ist er mittlerweile mit dem Model Ina Maria Schnitzler zusammen, die sich als "Yoga-Jordan" einen Namen gemacht hat, da erwarten die beiden auch schon Nachwuchs. Vergangene Woche ließ die 37-Jährige die Baby-News-Bombe platzen und verriet, dass es sich dabei auch um keinen "Unfall" handele: "Unser Baby ist geplant."

"Alles Gute für euch"

Und was sagt die überzeugte Single-Lady Ochsenknecht dazu? Die 55-Jährige reagiert ausgesprochen gelassen, als eine RTL-Reporterin sie auf einer Party am Rande des Filmfests Berlinale in der deutschen Hauptstadt darauf anspricht. Sie habe sich gefreut, "wie sich das gehört", sagt Ochsenknecht und ergänzt: "Ich bin ja eine erwachsene Frau."

Doch nicht nur das. Sie habe ihrem Ex sogar bei Instagram geschrieben und gratuliert. Und tatsächlich: In den Kommentaren zum jüngsten Post Kekillis, auf dem er mit seiner schwangeren Freundin zu sehen ist, hat sich Ochsenknecht verewigt: "Großartig. Alles Gute für euch", ist da zu lesen. Respekt!