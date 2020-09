Vor zwei Jahren erleidet Claire Holt eine Fehlgeburt, die sie als "dunkelsten Moment" in ihrem Leben beschreibt. Doch mit der Geburt ihres ersten Sohnes geht für die "Vampire Diaries"-Darstellerin wieder die Sonne auf. Die 32-Jährige wird Mutter einer kleinen Tochter.

"Vampire Diaries"-Star Claire Holt ist wieder Mama geworden. Drei Fotos ihrer kleinen Tochter zeigen die australische Schauspielerin und ihr Ehemann, Immobilienmanager Andrew Joblon, bereits auf ihren Instagram-Accounts. Ihre Follower erfahren auch schon den Namen des Mädchens: Es hört auf den klassischen Namen Elle.

"Sie ist hier. Unser süßes Mädchen, Elle. Nach 27,5 Stunden Wehen ist sie in die Welt geflogen und hat unsere Herzen erfüllt. Wir sind so dankbar für unser gesundes Baby und können es kaum erwarten, dass sie ihren großen Bruder kennenlernt", schreibt die 32-Jährige.

Und auch der Vater der Kleinen zeigt sich via Instagram überglücklich, lobt aber vor allem auch seine Frau: "Baby Elle hatte nach 27,5 Stunden Wehen endlich ihren Auftritt. Claire hat mir erneut bewiesen, dass sie meine Heldin und eine wahre Kämpferin ist - ich liebe dich von ganzem Herzen. Vielen Dank, dass du dieses süße kleine Mädchen in einem herausfordernden Jahr zur Welt gebracht hast. An all die Frauen da draußen, kein Zweifel, ihr seid das überlegene Geschlecht und das trifft es nicht mal annährend!", so Andrew Joblon.

Holt und Joblon sind seit August 2018 verheiratet. Im März desselben Jahres hatte die gebürtige Australierin offenbart, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte, die sie als "dunkelsten Moment" in ihrem Leben beschrieb. Im Oktober 2018 verkündete sie ihre erneute Schwangerschaft, im Frühling 2019 kam Sohn James zur Welt.