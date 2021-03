Bei Vanessa Mai geht es gerade Schlag auf Schlag. Soeben erst hat sie ihr mittlerweile siebtes Studioalbum "Mai Tai" veröffentlicht. Nun zieht sie eine neue Kooperation an Land - mit einem Unterwäsche-Label! Aber damit, sich zu zeigen, hat sie ja ohnehin kein Problem.

Es ist noch nicht lange her, da sorgte Vanessa Mai mit einem Tanzvideo für Aufsehen, in dem ihr Kleid versehentlich nach oben rutschte. "Der Moment war einfach lustig und den wollte ich teilen. Ein bisschen Spaß können wir alle vertragen", erklärte sie, weshalb sie den schlüpfrigen Fauxpas veröffentlichte.

Dass ihr das auch Kritik einbrachte, juckt sie offenbar wenig. "Mit negativen Kommentaren kann ich mittlerweile gut umgehen. Ich scrolle einfach weiter", so ihre lapidare Reaktion.

Wer bei dem Tanzvideo schon Augen machte, wird nun vermutlich erst recht mit den Ohren schlackern. Denn pünktlich zum Frühlingsanfang legt sich Mai erst so richtig ins Zeug, um die Blicke auf sich zu ziehen. So fungiert sie ab sofort als Markenbotschafterin für das Unterwäsche-Label Tezenis.

"Mega-News"

Verkündet hat die 28-Jährige dies auf ihrer Instagram-Seite. "Die Mega-News gehen weiter: Ich darf künftig stolzer Brand Ambassador von Tezenis sein! Wir starten mit einer sehr coolen Kampagne: Die neue 'Be The Change Kollektion' ist aus recycelter Spitze", schreibt Mai hier stolz.

Und sie präsentiert bereits eine erste Kostprobe ihres neuen Aufgabengebiets. So sieht man Mai auf dem zugehörigen Foto in einem BH aus schwarzer Spitze mit passendem Slip dazu. Mit angewinkeltem Bein und Kussmund strahlt sie dazu in die Kamera.

Auf dem Weg in die Top Ten

Die Sängerin markiert damit den nächsten Abschnitt in ihrer Bilderbuch-Karriere. Längst gehört sie zur Speerspitze des deutschen Schlagers.

Erst am Freitag veröffentlichte sie ihr mittlerweile siebtes Studioalbum unter dem Titel "Mai Tai". Es darf wohl mit Fug und Recht davon ausgegangen werden, dass es ebenso wie seine fünf Vorgänger-Werke mühelos in die deutschen Top Ten einsteigen wird.

Mit weit über 800.000 Abonnenten ist Mai inzwischen auch ein veritabler Instagram-Star. Mal ganz davon zu schweigen, dass sie auch ihren ersten Schauspieleinsatz bereits absolviert hat. Anfang 2020 sah man sie an der Seite von Axel Prahl in dem Fernsehfilm "Nur mit Dir zusammen".