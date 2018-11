Unterhaltung

Sexy Schnappschuss: Vanessa Mai flittert auf den Malediven

Im weißen Badeanzug am türkisblauen Meer. So zeigt sich Schlagersängerin Vanessa Mai jetzt bei Instagram. Offenbar ist sie zur Zeit mit Ehemann Andreas in den verspäteten Flitterwochen.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas Ferber entspannt Vanessa Mai gerade auf den Malediven, und ganz offensichtlich lässt sie es sich dort so richtig gut gehen. Das zeigt ein Foto, das die 26-Jährige jetzt bei Instagram gepostet hat.

Auf dem Bild trägt Mai einen schimmerigen Badeanzug und kniet im türkisblauen Wasser auf dem weißen Sand des südasiatischen Inselstaates. Das Textil, oben wie unten weit ausgeschnitten, lässt dank gewählter Draufsicht tief blicken.

"Kleine heiße Schlagerschönheit"

Das lässt natürlich auch Mais Fans - vor allem die männlichen - nicht kalt. Sie sind ganz außer sich und kommentieren begeistert. "So cool und absolut Wahnsinn und fantastisch", schreibt einer ihrer Anhänger. Ein anderer meint: "Sehr heiß!" Und ein dritter: "Kleine heiße Schlagerschönheit." Noch ein bisschen mehr bekommen sie alle in Vanessas Instagram-Story zu sehen. Dort nimmt sie ihre Follower auch schon mal mit auf einen Strandspaziergang und gewährt intime Einblicke in ihr Eheleben.

Geheiratet haben die Schlagersängerin und der Sohn ihrer Kollegin Andrea Berg bereits 2017, doch erst jetzt - mit einem Jahr Verzögerung - sind sie offenbar für zehn Tage auf Hochzeitsreise. Das kündigte Vanessa Mitte Oktober jedenfalls bei Instagram an, als sie schrieb: "Aaaaah! Wir haben soeben zehn Tage Honeymoon noch für dieses Jahr gebucht. Ein Jahr nach der Hochzeit. Endlich!"

Quelle: n-tv.de