Ja, auch Vanessa Mai wäre es natürlich lieber, sie müsste die Zeit nicht in Isolation verbringen. Dennoch kann sie der durch die Corona-Krise aufgezwungenen Entschleunigung auch positive Seiten abgewinnen, zumal sie zum Glück nicht allein auf der Welt ist.

Vanessa Mai ist froh, dass sie die Corona-bedingte Isolation nicht in Einsamkeit verbringen muss. "Seitdem ich mit jemandem gesprochen habe, der zu Hause alleine lebt in der Isolation, bin ich schon sehr, sehr dankbar, mit meinem Mann und Hund zusammen 'eingesperrt' zu sein", sagt die 27-Jährige. "Wir genießen die gemeinsame Zeit und haben einen Tagesablauf eingerichtet. Durch den Hund kommst du auf jeden Fall raus, das ist was Gutes", fügt die Sängerin hinzu.

Mai ist erleichtert, zumindest über die sozialen Medien Kontakt zu ihren Fans zu halten. "Ich persönlich leide sehr unter der Situation, weil wir uns auch immer in die Arme nehmen und ich meine Fans als zweite Familie ansehe. Das ist schon sehr schwer gerade", sagt sie.

Arbeit an neuen Songs

Doch die Sängerin macht das Beste daraus und lässt die Fans wie gewohnt auf ihren Kanälen an ihrem Alltag teilhaben. So postete sie etwa an Ostern auf ihrer Instagram-Seite ein Video, das zeigt, wie sie sich mit ihrem Mann Andreas Ferber mit ein paar Ostereiern "duelliert".

Zudem vertrieb sie sich und ihren Anhängern jüngst die Zeit durch ihre Teilnahme an einer Web-Show des Youtube-Duos "World Wide Wohnzimmer", in der sie ebenfalls freimütig über ihren Corona-Alltag plauderte.

Für Oktober ist die "Für immer"-Tour der Musikerin aus Baden-Württemberg geplant. Derzeit arbeite sie an neuen Songs, was ohnehin geplant gewesen sei, erklärt sie. "Die Entschleunigung ist für mich ganz angenehm. Ich sehe die Dinge anders, denke viel nach und schätze Dinge, die ich vorher kaum wahrgenommen habe", sagt Mai.