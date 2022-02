Erst Po, dann Brust - und nun Ganzkörper. Sängerin Vanessa Mai setzt ihre Körper-Offensive auf Instagram fort und präsentiert sich ihren Fans nun in einem besonders "billigen" Outfit. Was natürlich nicht heißt, dass das auch günstig gewesen wäre.

Der Corona-Blues ist zwar noch immer nicht ganz verklungen. Trotzdem scheint Vanessa Mai in jüngster Zeit eigentlich ganz gut zu tun zu haben. So hat sie soeben erst ein weiteres Duett mit einem Rapper eingesungen. Am Freitag erschien der Song "Melatolin" an der Seite von Newcomer Art.

Das Lied folgt auf diverse Kooperationen, die Mai in jüngster Zeit bereits eingegangen war. So nahm sie zuletzt etwa mit Sido das Lied "Happy End" und mit Mike Singer den Song "Als ob du mich liebst" auf.

Und dennoch macht sich bei der Schlagerprinzessin derzeit offenbar immer wieder mal Langeweile breit. Die vertreibt sie, indem sie ihre Followerinnen und Follower mit anzüglichen Clips und Schnappschüssen von sich auf ihrer Instagram-Seite bei Laune hält.

"Du wärst überrascht ..."

So brachte die 29-Jährige Anfang Februar zunächst ihren Po in einer raffinierten Slideshow zur Geltung. Kurz darauf entledigte sie sich auf einer Reihe von Bildern ihres Oberteils - lediglich ihr Arm vor der Brust schützte sie vor allzu neugierigen Blicken.

Nun macht die Sängerin ihre knapp 950.000 Instagram-Fans ein weiteres Mal wuschig. Dazu braucht es nicht viel - nur zwei Fotos in einem gelben Ganzkörperanzug aus elastischem Material und einen neckischen Kommentar: "Du wärst überrascht, wie viel es kostet, billig auszusehen."

"Dennoch cool"

Wie viel Mai tatsächlich für dieses Outfit aus Spandex, Lycra oder Elastan hingeblättert hat, verrät sie nicht. Der Applaus in der Kommentarspalte zu dem Post ist ihr aber in jedem Fall gewiss. "Wunderschön" oder "Einfach die Schönste", merken viele Nutzerinnen und Nutzer an. Stars wie Daniela Katzenberger oder Valentina Pahde bekunden Respekt. Und auch die Mallorca-Institution Marion Pfaff alias Krümel lässt ein Statement da: "Haha, sieht aber dennoch cool aus."

Vielleicht können die Fans der Sängerin das Outfit ja auch bald live und in Farbe begutachten. Jedenfalls will Mai nach diversen Verschiebungen nun bald wieder auf Tour gehen. Konzerte in Köln und München sind noch im Mai geplant. Im September sollen dann weitere Auftritte in deutschen Städten folgen.