Traurige Nachricht für Nicki Minaj. Der Vater der US-Rapperin ist nach einem Autounfall in der Nähe von New York in einer Klinik gestorben. Der Fahrer des Unfallautos ergriff die Flucht.

Der Vater der US-Rapperin Nicki Minaj ist in der Nähe von New York von einem Auto überfahren und getötet worden. Der 64-jährige Robert Maraj war am Freitagabend entlang einer Straße in Mineola auf Long Island gelaufen, als er von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer sei vom Unfallort geflüchtet.

Maraj wurde nach Angaben der Behörden in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Samstag starb. Die Ermittlungen würden andauern. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass es sich um Minajs Vater handle.

Nicki Minaj wurde in Trinidad und Tobago geboren und wuchs im New Yorker Stadtteil Queens auf. Die 38-Jährige wurde bereits zehn Mal für den Musikpreis Grammy nominiert. Bekanntheit erlangte sie 2010 durch ihr Album "Pink Friday".

In der jüngsten Vergangenheit hatte die Sängerin mit einigen Skandalen zu kämpfen. Für Aufsehen sorgte 2019 ihre Heirat mit Kenneth Petty, einem verurteilten Sexualstraftäter. Petty kam im vergangenen Jahr erneut in Gewahrsam, weil er sich im Bundesstaat Kalifornien nicht als Straftäter registriert hatte. Ihren Partner nahm Minaj immer wieder öffentlich in Schutz.

Im vergangenen Jahr wurde Minajs Bruder, Jelani Maraj, wegen sexuellen Missbrauchs zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er seine damals elfjährige Stieftochter mehrfach vergewaltigte. Minaj war bei dem Prozess nicht anwesend. Der Anwalt ihres Bruders soll jedoch vor der Urteilsverkündung einen alten Brief von ihr vorgelesen haben. Darin soll sie ihren Bruder als "geduldigsten, sanftesten, aufrichtigsten, selbstlosesten Mann, den ich kenne" bezeichnet haben.