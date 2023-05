Die "brutal ehrliche" Autobiografie von Britney Spears soll erst im Herbst erscheinen, dennoch wird der zuständige Verlag bereits mit Anwaltspost eingedeckt. Der Grund: Der A-Prominenz der Film- und Musikbranche schlottern angesichts der Enthüllungen bereits die Knie.

Ehen, unbekannte Beziehungen, die Vormundschaft - um all das und noch mehr soll es in der Autobiografie von Britney Spears gehen. Der Verlag Simon & Schuster stellt sich angeblich aber derzeit die Frage, ob das Buch so überhaupt erscheinen kann. Laut eines Medienberichts haben sich schon mehrere Anwälte gemeldet, obwohl die Biografie wohl erst im Herbst veröffentlicht werden soll.

Das Branchenmagazin "Variety" hatte im Februar 2022 berichtet, dass Simon & Schuster die Rechte an einer Autobiografie der Sängerin erworben habe. Zunächst wurde mit einer Veröffentlichung Anfang 2023 gerechnet, laut "Page Six" soll es wohl erst im Herbst soweit sein. Das Enthüllungsbuch, an dem Spears mit Autor und Journalist Sam Lansky gearbeitet habe, sei "brutal ehrlich", erklärte eine anonyme Quelle dem Portal. Eine andere sprach davon, dass es "die Welt erschüttern" werde.

Ähnliche Worte wählte nun auch ein Insider im Gespräch mit der britischen "The Sun" und es gebe schon "viele nervöse A-Prominente". Demnach hätten den Verlag einige "scharf formulierte Anwaltsbriefe" erreicht, im Auftrag von Leuten, "die Britney kennen und fürchten, was sie geschrieben hat". Die Anwälte des Verlages sollen jetzt vorgeblich prüfen, ob die Autobiografie mit dem bisherigen Inhalt erscheinen kann.

Angeblich greift Spears in dem Buch Themen wie ihre Ehe zu Sam Asghari und die Vormundschaft durch ihren Vater, der sie bis Ende 2021 mehr als 13 Jahre lang unterstand, auf. Laut des Insiders soll es zudem auch um vergangene Beziehungen der Sängerin gehen, von denen einige der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt sein sollen. Genannt werden könnten dem Bericht nach offenbar die Namen großer Filmstars und von Menschen aus der Musikindustrie. "Sie wollte mit diesem Buch aufs Ganze gehen und ihre Wahrheit erzählen - und das ist es, was die Leute beunruhigt", wird die anonyme Quelle zitiert.