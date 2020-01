Gerade urlaubt Verona Pooth gemeinsam mit ihrem Ehemann in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ehe es zurück nach Deutschland geht, liefert sie ihren Fans noch einmal einen Einblick in den Ausblick von Franjo.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Frauen nicht gerne über ihr Alter sprechen. Leider haben daran auch all die Jahrezehnte Feminismus kaum etwas ändern können. Während Männern oft nachgesagt wird, im Alter immer besser zu werden, wird eine Frau über 30 schon als welkende Blume bezeichnet. Und wer kennt nicht den Spruch: "Für ihr Alter sieht sie aber noch gut aus?" Eine Beleidigung, verpackt in ein Kompliment.

Das bekommt gerade wohl auch Verona Pooth vermehrt zu hören, denn die 51-Jährige hat ein Bild aus dem Urlaub gepostet, das manchen Betrachter überraschen dürfte. Auf dem Foto sieht man die Moderatorin von hinten, den Strand entlang spazierend, mit nicht mehr als einem weißen Triangel-Bikini am wohlgeformten Leib. Die Beine überlang, der Hintern knackig, die Taille schmal. Sollte man ihr Alter anhand dieses Fotos schätzen, käme man wohl nicht über die Zahl 29 hinaus.

"Ich liebe diesen Ort"

Die zweifache Mutter selbst schreibt zu dem Post: "Einer meiner letzten tollen Momente in Al Zorah. Was für eine wundervolle Zeit mit Franjo, meinem Ehemann. Wir bereisen die Vereinigten Arabischen Emirate regelmäßig seit 15 Jahren und hatten viele wundervolle und emotionale Momente hier. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen zwei Jungs bald zurückzukehren. Ich liebe diesen Ort", bewirbt sie offenbar das The Oberoi Beach Resort in Dubai. Fotograf des Schnappschusses ist besagter Franjo, ihn kann man im Sand als Schatten samt Kamera erkennen.

Dem schönen Anblick entsprechend fallen die Kommentare unter dem Posting begeistert aus. Manch einer ihrer 550.000 Follower bezeichnet Pooth als einen "Traum von Frau", freut sich über den "schönen Rücken", der auch entzücken kann und schickt ihr Herz- und Flammen-Emojis rüber. Ob auch Pooths Ex Dieter Bohlen einen Blick riskiert hat, ist derweil nicht überliefert.