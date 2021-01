Seit 2001 sind Verona und Franjo Pooth bereits liiert. 2005 wurde geheiratet. Doch auch nach so vielen gemeinsamen Jahren sind die Entertainerin und der Unternehmer offenbar noch so verliebt wie am ersten Tag. Um dies zu zelebrieren, will sich das Paar bald noch einmal das Jawort geben.

Auch nach 20 Jahren ist für die Beziehung von Verona Pooth und ihrem Franjo kein Ende in Sicht. 2021 möchte das Paar sogar noch einmal heiraten, wie die Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin nun der "Bild" verraten hat. "Franjo und ich wollen uns 2021 erneut das Jawort geben", erklärt sie.

Weiter führt Pooth aus: "Wir glauben an traditionelle Werte, und ich liebe diesen Mann auch nach 20 Jahren wie am ersten Tag." 2005 heirateten die beiden im Wiener Stephansdom kirchlich, zuvor ließen sie sich standesamtlich trauen. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, den neunjährigen Rocco Ernesto und den 17 Jahre alten San Diego.

Groß oder klein?

Das Paar hat offenbar schon genauer über das Ganze nachgedacht. Die beiden wünschen sich eine Hochzeit mit 150 Gästen im Sommer. Sollte dies allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sein, werde in deutlich kleinerem Rahmen gefeiert: "Nur mit engsten Freunden und Familie. Aber wir sind zuversichtlich." Franjo habe die Idee gehabt, in der italienischen Stadt Verona zu heiraten.

Laut Pooth soll es "ein unvergesslicher Moment" werden, was sie auch ihrem Sohn Rocco versprochen hätten, der bei der ersten Hochzeit noch nicht geboren war. "20 Jahre sind wir jetzt unzertrennlich und gehen durch dick und dünn", hatte die 52-Jährige zum Hochzeitstag der beiden im September bei Instagram geschrieben. Sie sprach davon, dass es damals eine Traumhochzeit gewesen sei, die für sie "für immer einer meiner schönsten Momente in meinem Leben" bleiben werde.