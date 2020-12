Die Glasgower Band Texas und ihre US-Kollegen vom Wu-Tang Clan verbindet eine jahrelange Freundschaft. 1998 performen sie im TV den Texas-Hit "Say What You Want". Auf diesen Auftritt beziehen sie sich nun im Clip zur gemeinsamen Single "Hi", der bei ntv.de Premiere feiert.

Im Jahr 1997 veröffentlichte die schottische Band Texas ihr Album "White On Blone" inklusive der Single "Say What You Want". Die Nummer avancierte zu einem riesigen Hit und fand sogar in dem Film "Der gebuchte Mann" mit Jennifer Aniston und Kevin Bacon Verwendung. Bei den Brit Awards im darauffolgenden Jahr performten Texas das Stück in einer speziellen Version gemeinsam mit Wu-Tang-Clan-Rapper Method Man und sorgten damit weltweit für Aufsehen.

Im vergangenen Jahr dann trafen sich Texas-Frontfrau Sharleen Spiteri und Wu-Tang-Clan-Mitglied RZA während der Dreharbeiten zu einer Dokumentation in Spiteris Heimatstadt Glasgow, um ein wenig über die damalige Zusammenarbeit zu plauschen. Am Ende brachte das gleich noch eine weitere Kollaboration hervor. Der Texas-Song "Hi" wurde vom Wu-Tang Clan veredelt und ist ab morgen in dieser Form erhältlich.

Stargast inklusive

Das dazugehörige Video kann nun zum ersten Mal exklusiv bei ntv.de bestaunt werden. Es entstand unter der Regie von Fenn O'Meally, startet mit der legendären Brit-Award-Show vor 22 Jahren und präsentiert neben den Musikern auch noch einen Gastauftritt des britischen Schauspielers Kadeem Ramsay, den man aus TV-Serien wie "Top Boy" und "Small Axe" kennt.

Mit "Hi" feiern Texas aber nicht nur ihre Reunion mit dem Wu-Tang Clan, sie schicken damit auch einen Vorboten für ihr kommendes Album ins Rennen, das im März 2021 erscheinen soll. Fans der kultigen Rap-Formation freuen sich dagegen über das erste neue Wu-Tang-Material seit drei Jahren.