Vor mehr als 30 Jahren wird bei Michael J. Fox Parkinson diagnostiziert. Am Dienstagabend ist der "Zurück in die Zukunft"-Star nun zu Gast in München, um dort einen Preis für sein Engagement gegen die Krankheit in Empfang zu nehmen. Das Publikum ehrt ihn mit Standing Ovations.

Michael J. Fox wurde am Dienstagabend unter Standing Ovations mit dem "Frontier Award" auf der Bits & Pretzels HealthTech für sein Engagement gegen Parkinson ausgezeichnet. Die Veranstaltung für Innovationen im Gesundheitswesen ist ein Ableger der Gründermesse Bits & Pretzels und bringt Start-ups, Unternehmen, Mediziner und Investoren zusammen. Nach einer Laudatio von Dr. Eckart von Hirschhausen nahm der Schauspieler den Preis persönlich auf der Bühne entgegen.

Die Parkinson-Krankheit wurde bei Fox im Alter von 29 Jahren diagnostiziert. - auf dem Höhepunkt seiner Schauspielkarriere. Sieben Jahre lang hielt der "Zurück in die Zukunft"- Star die Erkrankung geheim. "Ich hatte Angst, die Leute würden aufhören zu lachen, wenn sie dächten, ich sei krank", erklärte Fox im anschließenden Interview auf der Bühne. Schließlich sei es sein "Geschäft" gewesen, die Leute zum Lachen zu bringen.

Im Jahr 2000 gründete er schließlich die "Michael J. Fox Foundation" und konnte bisher mehr als 1,75 Milliarden Dollar für die Parkinson-Forschung einbringen. Aufgeben komme für ihn nicht infrage. "Ich möchte Parkinson nicht für mich selbst heilen, sondern für die Menschen in der Zukunft", so Fox. Kraft gebe ihm vor allem auch seine Familie, insbesondere seiner Frau Tracy Pollan. Das Paar feiert am 16. Juli seinen 35. Hochzeitstag. Gemeinsam haben sie vier Kinder.

Aktuelle Doku beleuchtet alle Seiten des Stars

Der Dokumentarfilm "Still", der kürzlich beim Streaming-Dienst Apple TV+ online ging, erzählt vom Aufstieg des Schauspielers, der von Alkohol, Stress und Medikamentenmissbrauch geprägt war, sowie von jener lebensverändernden Diagnose im Jahr 1991. Regisseur Davis Guggenheim mischt dafür Szenen aus Filmen mit Fox mit von ihm selbst vorgelesenen Zitaten aus seiner Biografie. Zudem gibt es viele neuere und sehr nachdenklichen Aussagen des seit Kurzem 62-Jährigen aus einer Reihe von langen Gesprächen.

Illusionen über seinen Gesundheitszustand mache er sich keine, sagt Fox in der Doku unter anderem. "Wenn ich in 20 Jahren noch da bin, dann bin ich entweder geheilt oder sehe aus wie eine Essiggurke."