35 Jahre ist Michael J. Fox mit Tracy Pollan verheiratet. Davor gibt es im Leben des 61-Jährigen schon die eine oder andere Freundin, doch kann er sich an einige von ihnen heute nicht mal mehr erinnern. Ein paar Begegnungen sind ihm aber im Gedächtnis geblieben.

Michael J. Fox gehörte in den 80er-Jahren dank der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie zu den begehrtesten Schauspielern Hollywoods. An sein damaliges Liebesleben hat er heute jedoch kaum Erinnerung. "Wenn ich mir diese Zeit in der Dokumentation anschaue, erscheint es einfach verrückt", sagte Fox im Interview mit "The Times" anlässlich seiner neuen Apple-TV+-Doku "Still: A Michael J. Fox Movie", die sich auf sein Leben sowie auf seinen Kampf mit der Krankheit Parkinson konzentriert. "Sehen Sie sich all die Mädchen an, mit denen ich ausgegangen bin. An einige von ihnen kann ich mich nicht einmal mehr erinnern."

So sei er mit Susanna Hoffs, Gitarristin und Sängerin der US-amerikanischen Band The Bangles, ausgegangen. "Und ich kann mich nicht einmal daran erinnern", so der Schauspieler weiter. "Aber das ist nur ein Beispiel. So etwas passiert immer wieder." Die beiden waren 1986 kurzzeitig ein Paar, bevor die Sängerin 1993 den "Austin Powers"-Regisseur Jay Roach heiratete. Fox wiederum schritt 1988 mit seiner Kollegin Tracy Pollan vor den Traualtar.

"Es wird hart"

Fox erinnerte sich in dem Interview auch daran, wie er einmal Prinzessin Diana traf. "Ich saß bei der Weltpremiere von 'Zurück in die Zukunft' neben Prinzessin Diana und musste pinkeln. Und das ist alles, woran ich mich erinnere", so Fox. "Man hatte mir eine ganze Liste von Dingen gesagt, die ich tun durfte und die ich nicht tun durfte - zum Beispiel nicht sprechen, wenn sie nicht sprach, und nicht stehen, wenn sie nicht stand. Und so dachte ich: 'Was muss ich tun, um auf die Toilette zu gehen?'" Er habe nicht sagen können: "'Ich muss aufs Klo!' Also saß ich die ganze Zeit mit Schmerzen da."

Michael J. Fox hat vor Kurzem auch in der CBS-Show "Sunday Morning" über seine Erkrankung gesprochen. "Ich meine, ich möchte nicht lügen. Es wird hart ... es wird härter. Jeden Tag wird es härter", so der 61-Jährige, der die Diagnose bereits mit 29 Jahren erhielt. Der Moment sei damals "beängstigend" für ihn gewesen, erinnert er sich in der Sendung. Sein Gesundheitszustand habe sich in den letzten Jahren rapide verschlechtert. Er glaube nicht, dass er mit der Krankheit noch lange leben werde: "Ich werde nicht 80", ist sich Fox sicher. "Du stirbst nicht an Parkinson - du stirbst mit Parkinson."