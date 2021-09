Sie waren nicht nur Kollegen, sondern auch dicke Kumpel: die Schauspieler Vin Diesel und Paul Walker. Seinen vor knapp acht Jahren verstorbenen Freund kann und will Diesel deshalb auch nicht vergessen. So sendet er ihm nun emotionale Geburtstagsgrüße.

Mittlerweile ist es fast acht Jahre her, dass US-Schauspieler Paul Walker bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist. Doch der damals 40-Jährige bleibt bei vielen seiner früheren Kollegen und Kolleginnen unvergessen. So auch bei Vin Diesel.

Der Action-Star gratulierte nun auf Instagram seinem langjährigen Freund, der am 12. September 48 Jahre alt geworden wäre. Das allerdings mit einiger Verspätung.

So postete Diesel ein gemeinsames Bild der beiden "Fast & Furious"-Darsteller und schrieb dazu: "Ich habe dir so viel zu erzählen ..." Würde er Walker berichten können, wie er dessen Geburtstag verbracht habe, würde er ihm bestimmt nicht glauben, äußert sich Diesel rätselhaft. Da jedoch alles gut ausgegangen sei, "weiß ich, dass du im Geiste bei mir warst. Vermisse dich. Immer."

Was genau passiert ist, lässt der 54-Jährige offen. Am Sonntag hatte Diesel noch einen kurzen Clip aus Monza gepostet, wo er das Formel-1-Rennen besucht hatte.

Auch Paul Walkers Tochter Meadow hatte zuvor ihrem verstorbenen Vater gratuliert. "Alles Gute zum Geburtstag, Papi. Ich liebe dich", schrieb die 22-Jährige zu einem Bild aus ihren Kindertagen, auf dem sie neben dem Schauspieler in die Kamera strahlt. Im Juni hatte Diesel angedeutet, dass Meadow wohl im nächsten "Fast & Furious"-Film zu sehen sein wird.

In seiner Rolle als Brian O'Conner war Paul Walker - ebenso wie sein Kollege Vin Diesel - von Anfang an Teil der "Fast & Furious"-Reihe. Noch während der Dreharbeiten zu "Fast & Furious 7" verunglückte Walker am 30. November 2013 bei einem Autounfall nördlich von Los Angeles schwer. Er saß auf dem Beifahrersitz, als der mit ihm befreundete Fahrer eines Porsches bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verlor. Beide Insassen starben noch am Unfallort.

"Fast & Furious 7" wurde dennoch zu Ende gedreht. Walkers Brüder ersetzten teilweise den verstorbenen Schauspieler in noch ausstehenden Szenen. An anderen Stellen des Films griff man auf Archivmaterial zurück oder animierte Walkers Erscheinung mit technischen Hilfsmitteln.