2013 stirbt Paul Walker bei einem schweren Verkehrsunfall. Jetzt wechseln 21 Autos aus seiner Sammlung den Besitzer. Bei der Auktion in Arizona ist eine amtliche Summe für den guten Zweck herumgekommen.

Bei einer Auktion in Arizona wurden einige Autos des verstorbenen Schauspielers Paul Walker für 2,33 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 2,1 Mio. Euro, versteigert. Insgesamt 21 Fahrzeuge kamen bei dem jährlich stattfindenden Event in Scottsdale unter den Hammer. Das meiste Geld gab es für einen 1995er BMW M3, der für 385.000 Dollar, etwa 350.000 Euro, ersteigert wurde.

Auch ein solcher Nissan gehörte zu Walkers Fuhrpark. (Foto: imago stock&people)

"Die Leute bezahlen eindeutig eine Prämie für seine Autos", sagte Jonathan Klinger, ein Sprecher des in Michigan ansässigen Oldtimer-Versicherers Hagerty. "Durch diese Summen könnte der verstorbene Schauspieler der nächste Paul Newman unter den prominenten Autosammlern werden." Klinger betonte, dass der Promi-Bonus allein nicht zwingend zu höheren Geboten führe, aber Walkers Kombination aus Hollywood-Star und Autoliebhaber mache die Fahrzeuge für viele Sammler zu Must-haves.

Geld für "The Paul Walker Foundation"

Bei der Versteigerung wurde unter anderem auch ein 2009er Nissan 370Z verkauft, der im Film "Fast & Furious Five" einen Auftritt hatte. Er brachte umgerechnet etwa 95.000 Euro ein. Der Verkaufserlös geht an die Stiftung "The Paul Walker Foundation", die von Walkers Tochter Meadow verwaltet wird. Deren Ziel ist es unter anderem, Studenten mit Stipendien zu fördern, die sich mit den Weltmeeren beschäftigen, "um Menschen etwas beizubringen und besser auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet zu sein".

Walker, der vor allem durch die beliebte Action-Filmreihe "Fast & Furious" bekannt war, verstarb im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall. Er war Beifahrer im Porsche des Rennfahrers Roger Rodas, als die beiden im November 2013 bei Los Angeles gegen einen Baum krachten und starben. Ursache für den tragischen Unfall soll überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.