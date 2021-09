Der Tod von Willie Garson ist für viele "Sex and the City"-Darsteller ein Schock. Nicht nur, weil ihr Kollege mit gerade mal 57 Jahren starb, sondern auch, weil Garson offenbar äußerst beliebt war. So bekunden viele Wegbegleiter öffentlich ihre Trauer. Nur Sarah Jessica Parker schweigt - aus gutem Grund.

Schauspieler Willie Garson wurde nur 57 Jahre alt. Er starb am Dienstagnachmittag an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bekannt wurde er nicht zuletzt durch sein Mitwirken in der Erfolgsserie "Sex and the City" (SATC). Von 1998 bis 2004 und in den Spin-off-Filmen von 2008 und 2010 spielten er und Sarah Jessica Parker als Stanford Blatch und Carrie Bradshaw darin die besten Freunde. Auch im "And Just Like That …" genannten Reboot der Serie, das gerade in Produktion ist, werden die beiden Seite an Seite zu sehen sein. Doch auch privat schätzten sich Garson und Parker sehr.

Umso mehr erstaunt es, dass sich - im Gegensatz zu vielen anderen SATC-Kollegen - ausgerechnet Parker bislang noch nicht öffentlich zu Garsons Tod geäußert hat. Doch ihr Schweigen hat einen einfachen Grund, wie sie nun preisgibt. Parker fehlen offenbar schlicht noch die Worte, um ihrer Trauer gebührend Ausdruck zu verleihen.

"Noch nicht bereit"

So kommentierte die 56-Jährige einen emotionalen Post zu Ehren Garsons, den ihr Kollege Chris Noth veröffentlicht hatte, mit der Bemerkung: "Danke, liebster Chris. Ich bin noch nicht bereit."

Noth hatte einen Schnappschuss von Parker und Garson bei den Dreharbeiten zum ersten SATC-Film im Jahr 2007 auf Instagram geteilt. Auf dem Bild sind die beiden Arm in Arm untergehakt und lachend auf einem Gehweg zu sehen. Noth, der in der Serie Carrie Bradshaws On-Off-Liebe "Mr. Big" verkörpert, versah den Post mit dem Wort "Willie" und den Emojis eines roten und eines gebrochenen Herzens.

Auch andere Wegbegleiter Garsons äußerten sich öffentlich zum Tod ihres Kollegen. Schauspielerin Kristin Davis, die in SATC Charlotte York verkörpert, postete drei Fotos des Verstorbenen bei Instagram und schrieb in ihrem langen Post unter anderem über ihre Kennlerngeschichte: "Ich traf Willie zum ersten Mal 1995 bei den gruseligen nächtlichen Dreharbeiten zu 'Akte X'. Er brachte mich sofort zum Lachen. Ich ahnte nicht, dass wir die Freude haben würden, 'Sex and the City' und 'And Just Like That ...' gemeinsam zu erleben", so Davis. "Willie" sei vom gesamten Team geliebt worden, fuhr sie fort. "Er war klüger und witziger, als man es sich je hätte vorstellen können. Wir werden ohne ihn sehr traurig sein."

Kollegin Cynthia Nixon, die in SATC in die Rolle der Miranda Hobbs schlüpft, erklärte auf Twitter: "Wir alle haben ihn geliebt und gerne mit ihm zusammengearbeitet. Er war auf der Leinwand und im wirklichen Leben unendlich lustig."

Kim Cattrall, wiederum als Samantha Jones aus SATC bekannt, twitterte: "So eine traurige Nachricht und ein schrecklich trauriger Verlust für die 'SATC'-Familie."

Mario Cantone, der in SATC und "And Just Like That ..." Garsons Ehemann Anthony Marentino spielt, ehrte den Kollegen auf Instagram: "Ich hätte keinen brillanteren TV-Partner haben können. Ich bin am Boden zerstört und einfach überwältigt von Traurigkeit", schrieb er und fügte hinzu: "Du wurdest uns allen viel zu früh genommen. Du warst ein Geschenk der Götter, süßer Willie. Ruhe in Frieden ... Ich liebe dich."

Die Dreharbeiten zu "And Just Like That ..." haben im Juli begonnen. Insgesamt soll die Serie, an der sich von den einstigen vier SATC-Hauptdarstellerinnen nur Cattrall nicht beteiligen wollte, 10 Episoden umfassen. Eine zweite Staffel ist derzeit nicht geplant. Die Ausstrahlung ist für 2022 geplant.