Trauer um Tina Turner "Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Stimme"

Der Tod der Rock-Ikone Tina Turner sorgt für weltweite Anteilnahme, weit über die Musikwelt hinaus. Wie groß der Einfluss der Sängerin auf Weggefährten und Fans war, wird beim Blick in die sozialen Medien deutlich.

Das britische Model Naomi Campbell kommentierte die Nachricht von Turners Tod auf Instagram mit den Worten: "Ruhe in Frieden und Kraft DIE KÖNIGIN, LEGENDE, IKONE. Es wird nie wieder eine andere geben. Halte meine Zeiten mit dir in Ehren." Dazu postete die 53-Jährige weinende Smileys, ein gebrochenes Herz und betende Hände.

Auf Instagram trauerte Mick Jagger, der Sänger der Rolling Stones. "Ich bin so traurig über den Tod meiner wunderbaren Freundin Tina Turner. Sie war wirklich eine enorm begabte Künstlerin und Sängerin", schrieb er. Turner tourte einst mit der britischen Band. Jagger schrieb weiter: "Sie war inspirierend, warmherzig, lustig und großzügig. Sie hat mir so viel geholfen, als ich jung war, und ich werde sie nie vergessen."

Der kanadische Sänger Bryan Adams dankte der Sängerin für "die Inspiration für Millionen Menschen in aller Welt", denen sie ihre Stimme geschenkt habe. "Freue Dich im Paradies, Königin. Legenden sterben nie", schrieb die Schauspielerin Rosario Dawson auf Instagram. Ebenfalls auf Instagram sprach die Sängerin Gloria Gaynor von Turner als "Legende, die den Weg für so viele Frauen, schwarze und weiße, in der Rock-Musik geebnet hat".

Turners ehemaliger Manager, Roger Davies, würdigte die Rocklegende der Nachrichtenagentur PA zufolge als "einzigartige und bemerkenswerte Kraft der Natur mit ihrer Stärke, unglaublichen Energie und ihrem immensen Talent". Es sei ein "Privileg und eine Ehre" gewesen, als enger Freund und Manager mehr als 30 Jahre begleitet zu haben. Er fügte hinzu: "Ich werde sie zutiefst vermissen."

Der Schauspieler Forest Whitaker würdigte nicht nur Turners Stimme und Tanzauftritte, sondern auch ihr "Durchhaltevermögen". Die Sängerin habe bewiesen, dass auf "unsere dunkelsten Tage Großartiges" folgen könne.

Das Weiße Haus bezeichnete Turners Tod als "riesigen Verlust". "Tina Turner war eine Ikone, eine Musik-Ikone", sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre. In einem Interview sagte Biden 2020, dass sein Lieblingssong "The Best" sei. Er erinnere ihn an seine Frau Jill.

Sänger Rick Astley ("Never gonna give you up") würdigte Turner bei Twitter als "eine der Größten". "Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Stimme", schrieb er.

"Danke für die Inspiration, die du uns allen gegeben hast", schrieb US-Sängerin Ciara auf Twitter. Der Himmel habe nun "einen Engel" dazugewonnen. US-Sport-Star Magic Johnson würdigte Turner als "wahre Entertainerin" mit "so viel Energie" bei ihren Auftritten. Sie sei ein Vorbild für andere große Künstler wie Janet Jackson und Beyoncé gewesen.

"Es wird immer nur eine einzige Tina Turner geben", sagte der Chef des Musiklabels BMG, Hartwig Masuch. "Ihre Musik und ihr Lebensweg haben so viele Menschen berührt."

Turner starb nach Angaben eines Sprechers im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in der Schweiz.