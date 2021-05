Auf der Bühne kokettiert Marilyn Manson gern als Schreckgespenst. Doch ist er auch privat ein regelrechtes Monster? Mehrere Frauen behaupten dies und werfen ihm unter anderem sexuelle Übergriffe und Körperverletzungen vor. Nun kommen neue Anschuldigungen hinzu.

Die Vorwürfe gegen Rocksänger Marilyn Manson reißen nicht ab. Wie bereits mehrere andere Frauen erhebt nun auch seine ehemalige Assistentin Ashley Walters schwere Vorwürfe gegen den Musiker.

So reichte die 37-Jährige inzwischen in Los Angeles eine Klage gegen Brian Warner ein, wie Manson mit bürgerlichem Namen heißt. Das berichtet das Magazin "The Cut". Demnach beschuldigt Walters den 52-Jährigen sexueller Übergriffe, der Körperverletzung und Belästigung.

Schon bei ihrem ersten Treffen sei es zu Übergriffen Mansons gekommen, meldet das Magazin unter Berufung auf die Klage und ein Interview mit Walters. Demzufolge nahm der Sänger 2010 über die Webseite MySpace Kontakt zu Walters auf. Sie habe ihn daraufhin zu Hause besucht, wo er ein nächtliches Fotoshooting initiiert habe. Für dieses habe sie ihr Shirt ausziehen sollen. Anschließend habe Manson sie auf sein Bett gedrängt, festgehalten und versucht, sie zu küssen. Schließlich habe er ihr ins Ohr gebissen und ihre Hand in seine Unterhose gesteckt.

"Siehst du, was passiert?"

Sie sei dennoch mit Manson in Kontakt geblieben, der ihr einen Job als Assistentin angeboten habe, erklärt Walters weiter im "The Cut"-Interview. Nach ihrer Anstellung habe er sie dazu gedrängt, mit ihm die Nächte durchzuarbeiten. Weiter behauptet Walters, Manson habe sie bedroht, Geschirr nach ihr geworfen und sie gegen eine Wand gedrückt. Bei einer anderen Gelegenheit habe er ihr ein Foto der Wunden geschickt, die er der Schauspielerin Esmé Bianco zugefügt haben soll - mit dem Betreff: "Siehst du, was passiert?"

Doch damit nicht genug. Manson habe seine damalige Assistentin auch Freunden und Mitarbeitern in der Branche "angeboten", heißt es in dem Bericht des Magazins. Dies habe auch ein namentlich nicht genannter Informant aus dem Umfeld des Sängers bestätigt. Dieser wird mit den Worten zitiert, er habe gesehen, wie Manson Walters "mehr als ein paar Mal angeboten" und angewiesen habe, sich auf den Schoß der Männer zu setzen. Einem Schauspieler sagte Manson demnach etwa, er könne sie "haben".

"Es gab mir das Gefühl, sein Eigentum zu sein", erklärt Walters im Gespräch mit "The Cut". "Ich habe mich einfach wie ein Stück Fleisch gefühlt."

Manson weit auch diese Vorwürfe zurück

Walters ist eine von inzwischen über einem Dutzend Frauen, die Manson in den vergangenen Monaten des Missbrauchs beschuldigt haben. Zu ihnen zählt neben Schauspielerin Bianco und Model Ashley Morgan Smithline auch Mansons Ex-Verlobte Evan Rachel Wood. Mit Blick auf die von Bianco und Wood erhobenen Vorwürfe erklärt Walters: "Ein Großteil der Isolation und ein Großteil des psychischen Missbrauchs war dem, was ich erlebt habe, sehr ähnlich."

Manson weist bisher alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. "Offensichtlich waren mein Leben und meine Kunst lange Zeit Magneten für Kontroversen, aber diese jüngsten Behauptungen über mich sind schreckliche Verzerrungen der Realität", kommentierte er bereits frühere Anschuldigungen. Ein Mitglied seines Teams teilte dem "The Cut"-Bericht zufolge mit, der Musiker bestreite auch die neuesten Vorwürfe "vehement".