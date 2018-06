Unterhaltung

Oben ohne: Wer hat denn da so viele Sommersprossen?

Na, erkennen Sie auf den ersten Blick, wer sich hier bei Instagram ganz abgeschminkt präsentiert? Oder schummelt diese Moderatorin ein bisschen und hat für ihren natürlichen Look doch ein wenig nachgeholfen? Die Fans sind sich da nicht ganz einig.

Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen, von Kopf bis zu den Flossen bist du voll Sommersprossen - so hieß es dereinst im Neue-Deutsche-Welle-Hit der Gruppe UKW. Und der Song würde auch bestens zu dem Bild passen, das eine TV-Moderatorin mit dem Hashtag "Nomakeup" und dem Kommentar "Make Up Detox - muss auch mal sein!" bei Instagram gepostet hat.

Um wen es sich handelt? Natürlich um Sonya Kraus, den Fernsehzuschauern noch als langjähriges Gesicht der Pro7-Show "talk talk talk" in Erinnerung. Doch ob sich die 44-Jährige auf dem Bild so wirklich ganz natürlich zeigt, zweifeln einige Nutzer in der Kommentarspalte dann doch an.

"Dafür aber Filter"

"Sorry, wunderschöne Frau, gar keine Frage. Aber kein Make-up? Dann dafür aber Filter. Die Sommersprossen sind nicht echt. Niemals", orakelt etwa eine Userin. Und auch ein anderer Kommentar klingt skeptisch: "Wenn das wirklich nicht geschminkt ist, dann Daumen hoch."

Zumindest was die Sommersprossen angeht, leistet Kraus selbst noch einmal Aufklärung: "Genau genommen sind es Leberfleckchen, von denen ich leider fast überall Hunderte habe. Daher sind sie auch dunkler als Sommersprautzen. Bis auf zwei größere unterm Auge decke ich sie beim Arbeiten immer ab", erklärt sie.

Apropos Arbeiten: Was macht Kraus eigentlich, seit sie 2013 ihren Vertrag mit Pro7 beendet hat? Mittlerweile ist sie etwa im TV-Programm des Hessischen Rundfunks als Moderatorin der Sendung "maintower" zu sehen. Sie schreibt Bücher, wirkte in einigen Filmproduktionen mit und moderiert Galas und Empfänge. Und natürlich ist sie auch noch Mutter: Ihre beiden Söhne kamen 2010 und 2012 zur Welt.

Quelle: n-tv.de