Nach fünf Ehen und zahlreichen gescheiterten Beziehungen ist es Richard Lugner sicher gewöhnt, auch mal verlassen zu werden. Dass ihn nun Ex-Skirennläuferin Lindsey Vonn sitzen gelassen hat, stellt ihn dennoch vor bislang ungekannte Probleme. Schließlich fehlt ihm nun seine Opernball-Begleitung.

Richard "Mörtel" Lugner stand nach der Absage von Lindsey Vonn als Stargast für den diesjährigen Wiener Opernball zunächst ohne Begleitung da. Der ehemalige Skistar hatte Ende Januar kurzerhand per Twitter abgesagt, nachdem der 87-Jährige sie schon öffentlichkeitswirksam in einer Pressekonferenz als seinen Gast verkündet hatte. Lugner versuchte die Angelegenheit lässig zu überspielen: Er komme ebenso gern alleine, sagte er der "Kronen Zeitung", das sei ruhiger. Doch dazu kommt es nun wohl doch nicht.

Offenbar ist es Lugner gelungen, auf die Schnelle Ersatz zu finden. "In der Not habe ich meine Tochter Jaqueline damit beauftragt, jemanden zu finden. Sie kam dann mit einem höchst ansprechenden weiblichen Gast", sagte Lugner dem Blatt. Jetzt habe er "die Qual der Wahl", denn nach dem Debakel seien ihm zudem rund 50 weitere Vorschläge gemacht worden. "Ich habe mich für die Beste entschieden." Wer damit gemeint ist, will Lugner kommenden Mittwoch auf einer weiteren Pressekonferenz bekannt geben.

"Zebra" steht schon fest

Anscheinend will sich Lugner dieses Jahr auf zwei Gäste festlegen, denn eine Begleitung steht bereits fest: Laut Medienberichten lud der ehemalige Baulöwe Karin Karrer, genannt "Zebra", in seine Loge ein. Die Justizbeamtin präsentierte dem "Kurier" bereits ihre Robe, ein himmelblaues Kleid der libanesischen Designerin Joumana Hayek.

Der Opernball findet am 20. Februar in der Wiener Staatsoper zum 64. Mal statt. In den vergangenen Jahren teilte Lugner seine Loge unter anderem mit Model Elle Macpherson (2019), den Schauspielerinnen Melanie Griffith (2018), Goldie Hawn (2017), Brooke Shields (2016) und Elisabetta Canalis (2015) sowie Reality-TV-Star Kim Kardashian West (2014).