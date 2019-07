Sie weiß, was sie will, aber den richtigen Mann dafür hat sie bislang noch nicht getroffen: Gerda Lewis, die neue "Bachelorette", wünscht sich unbedingt Kinder - am liebsten sogar Zwillinge. Ob die 26-Jährige unter den 20 Kuppel-Kandidaten fündig wird?

Bislang hat sie den Richtigen noch nicht getroffen - jetzt will die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gerda Lewis bei RTL ihr Glück finden. Die 26-Jährige ist "Die Bachelorette" und wird ab dem 17. Juli um 20.15 Uhr auf Männersuche gehen. 20 Singles versuchen in den kommenden Wochen das Herz des blonden Fitnessmodels zu erobern. Langeweile dürften die Männer nicht haben, kündigte Lewis im RTL-Interview an: Sie sei temperamentvoll und durchsetzungsstark. Deswegen dürfe der Auserkorene eines sicherlich nicht sein: ein Pantoffelheld.

Bei der Flirtshow "Die Bachelorette" vergibt eine Single-Frau jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie noch interessieren. Wer keine bekommt, muss gehen - ein bisschen Drama muss sein. In einer Villa bei Athen trifft Gerda Lewis die Kandidaten - und das vor laufender Kamera.

Auf diesem Weg den richtigen Mann zu finden, hält Gerda Lewis nicht für ausgeschlossen. Schließlich habe sie die Möglichkeit, die Männer zwei Monate lang intensiv kennenzulernen. "Ich mag absolut keine Machos", stellt die gebürtige Litauerin klar. Und auch von Vollbart hält sie nicht viel. Ansonsten ist ihr das Styling der Typen jedoch nicht so wichtig: Ob Hipster-Look, Jogginghose oder Sakko - da sei sie nicht so streng.

"Ich weiß, was ich will"

Bei einem anderen Thema ist die junge Frau, die bei "Germany's Next Topmodel" im vergangenen Jahr auf den 17. Platz kam und nach eigenen Worten ihr Geld seitdem als Influencerin verdient, weniger flexibel: Sie will unbedingt Kinder, am liebsten Zwillinge - und das nicht erst in allzu ferner Zukunft. Deswegen sollte der Partner der Idee nicht ablehnend gegenüber stehen.

Im Interview gibt sie sich lebenslustig: "Mit mir kann's auch mal turbulent werden, denn ich weiß, was ich will", kündigt sie an. Deswegen sollte ein Mann auch ein dickes Fell haben und selbstsicher sein. Während der Show Kandidaten nach Hause zu schicken, dürfte ihr jedoch schwer fallen. Schließlich leide sie mit, wenn sie jemanden verletze, sagt sie.

Rosen zu verteilen an die Männer, die sie noch näher kennenlernen möchte, gilt jede Woche als das emotionale Highlight der Show. Bei Dates in trauter Zweisamkeit kann Lewis mit den Männern flirten und sie auf den Prüfstand stellen. Unter den TV-Kavalieren sind Studenten, ein Sporttherapeut, ein Polizist, ein Einrichtungsberater, ein Betriebswirt und ein Basketballer.

Vier der Kandidaten haben die Chance, der jungen Frau ihre Familie vorzustellen. Die beiden Finalisten dürfen dann die Mutter ihrer Traumfrau kennenlernen. Und die wünscht sich, wie Lewis verraten hat, schon bald Enkelkinder. Ob die Kuppelshow auch in der sechsten Staffel beim Publikum gut ankommt, wird sich zeigen. Das Finale 2017 sahen etwa drei Millionen Fernsehzuschauer, 2018 schauten noch gut zwei Millionen zu, als "Die Bachelorette" ihre letzte Rose vergab.