Cheeeese! Wer strahlt denn hier so in die Kamera?

Ein paar kleine Tipps: Inzwischen ist sie 27. Sie begann ihre Karriere als Disney-Star. Aber auch als Sängerin feierte sie Erfolge. Und, ach ja: Sie hatte mal was mit Justin Bieber. Jetzt dürfte wohl klar sein, wer sich hinter dem Kinderfoto bei Instagram verbirgt, oder?

"Throwback Thursday" heißt ein nicht mehr ganz so neuer Internet-Trend, bei dem Menschen immer donnerstags Aufnahmen aus der guten alten Zeit ihrer Vergangenheit posten. Aktuell erfreut er sich in der US-Showbranche mal wieder großer Beliebtheit.

Schließlich veröffentlichte soeben erst Jennifer Aniston ein Kinderfoto auf ihrem neuen Instagram-Account, der seit seiner Eröffnung Mitte dieser Woche Rekorde bricht. Doch auch noch eine andere Promi-Dame beglückt ihre Fans aktuell mit einem Schnappschuss, der sie als kleines Mädchen zeigt.

Diese Augen, diese Haare, dieses Lächeln (okay, die Zähne sehen heute etwas anders aus). Na, erkannt? Aber klar doch: Es ist Selena Gomez. "We always go into it blindly", schreibt sie dazu, was sich in etwa übersetzen ließe: "Wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt."

Kinderstar, Sängerin, Schauspielerin

Nun gut, inzwischen wissen wir so einiges, was aus der US-Amerikanerin geworden ist. Zunächst einmal ein Kinderstar im Dienste von Disney, dann auch eine erfolgreiche Sängerin und mittlerweile schließlich eine etablierte Filmschauspielerin, zuletzt etwa unter anderem in dem Jim-Jarmusch-Streifen "The Dead Don't Die".

Und natürlich wissen wir auch, was in Liebesdingen so bei Selena Gomez passiert ist. Am populärsten ist zweifelsohne ihre On-Off-Beziehung mit Justin Bieber. Doch auch mit Musik-Kollegen wie Nick Jonas, The Weeknd und dem russisch-deutschen DJ Zedd bändelte die inzwischen 27-Jährige an.

Zuletzt war es eher ruhig um Gomez geworden. Durch die Presse gingen ihre Lupus-Erkrankung, wegen der sie sich einer Nierentransplantation unterziehen musste, und ihre Behandlung wegen Depressionen. Medien spekulieren zudem immer wieder darüber, wie sehr ihr die Hochzeit ihres Ex Bieber mit Schauspielertochter Hailey Baldwin zu Herzen geht. Doch es gibt auch positive Gerüchte: So wird ebenfalls gemunkelt, Gomez werde womöglich bald mit einem neuen Song ins Rampenlicht zurückkehren.