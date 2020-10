"Wer wird Millionär" kündigt Sensation an

Nationalelf zu Gast bei Jauch "Wer wird Millionär" kündigt Sensation an

Das hat es noch nie gegeben: Am 12. Oktober wird die komplette deutsche Nationalmannschaft bei Günther Jauch zu Gast sein. In der Sondersendung "Die Mannschaft spielt" stellen vier Fußballer ihr Allgemeinwissen für einen guten Zweck unter Beweis.

Am Mittwoch empfängt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Türkei zu einem Freundschaftsspiel in Köln. Den Aufenthalt in der Domstadt nutzen die DFB-Kicker, um einen Abstecher ins "Wer wird Millionär?"-Studio zu machen und sich für ein Spezial der Ratesendung von Moderator Günther Jauch auf den Zahn fühlen zu lassen.

Wenn sich unsere Fußball-Nationalmannschaft mal nicht auf dem Rasen beweisen muss, sondern auf dem "heißen" Stuhl bei Günther Jauch um die Million quizzen soll, könnte es durchaus unterhaltsam werden. Wer zieht durch? Wer täuscht an? Wer verliert die Nerven? Schließlich geht es ja für jeden um einen ganz besonderen guten Zweck. Und dem Moderator selbst brennt da sicher auch schon das ein oder andere Gesprächsthema unter den Nägeln.

Wie RTL bestätigte, wird das WWM-Spezial "Die Mannschaft spielt" bereits am 12. Oktober um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Welche vier DFB-Kicker sich den Quiz-Fragen stellen werden, ist bislang unbekannt. Genauere Angaben dazu werden laut Sender erst am kommenden Donnerstag, dem Tag nach der Aufzeichnung, gemacht.

Das Testspiel am 7. Oktober wird übrigens ebenfalls von RTL gezeigt. Für die Live-Übertragung konnte der Kölner Sender einen prominenten und passgenauen Experten gewinnen: Lukas Podolski wird aus dem RheinEnergieSTADION an der Seite von Moderator Florian König das Spiel analysieren.