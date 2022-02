An Absurdität kaum zu übertreffen: Kanye Wests "Streit" mit Billie Eilish.

Immer wieder sorgt Kanye West mit bizarren Äußerungen für Aufsehen. Nun legt sich der US-Rapper mit der halb so jungen Billie Eilish an. Da er eine ihrer Aussagen als "Diss" auffasst, knüpft er seinen Coachella-Auftritt an eine Entschuldigung der Sängerin.

Kanye West hat Billie Eilish via Instagram öffentlich zu einer Entschuldigung aufgefordert. Auslöser war ein Vorfall bei einem Konzert der Sängerin.

Die 20-Jährige hatte vor wenigen Tagen einen Auftritt unterbrochen, da eine Zuschauerin gesundheitliche Probleme hatte. Sie sorgte dafür, dass der Fan einen Inhalator bekam, erst dann spielte sie weiter. "Ich warte, bis es den Leuten gut geht, bevor ich weitermache", sagte die Grammy-Gewinnerin zum Publikum.

Manche Medien sahen darin eine Anspielung auf Travis Scott. Bei dem von ihm organisierten Astroworld-Festival am 5. November 2021 war es während seines Auftritts zu einer Massenpanik gekommen. Zehn Menschen starben. Augenzeugen hatten Scott vorgeworfen, dass er weiterspielte, obwohl er den Tumult im Publikum bemerkte. Der Rapper bestreitet dies.

Unter den Medien, die Eilishs Statement als "Diss" gegen Travis Scott verstanden haben, war auch "rapsea.tv". Kanye West teilte deren Artikel und schrieb dazu: "Komm schon, Billie, wir lieben dich. Bitte entschuldige dich bei Trav und den Familien der Menschen, die ihr Leben verloren haben. Niemand wollte, dass das passiert. Trav hatte keine Ahnung, was vor sich ging, als er auf der Bühne stand und war sehr geschockt von dem Vorfall."

Viel Lärm um nichts?

Billie Eilish reagierte prompt auf die Vorwürfe von Kanye West. "Ich habe nie etwas buchstäblich über Travis gesagt. Ich habe nur einem Fan geholfen", antwortete sie unter dem Post. Bei Travis Scott entschuldigte sie sich ausdrücklich nicht, obwohl West eine Entschuldigung gefordert hatte, damit er seine Zusage für das Coachella-Festival nicht zurücknimmt. Dort soll er gemeinsam mit Scott auftreten. Billie Eilish ist ebenfalls für das Festival in Kalifornien gebucht.

Doch nicht nur bei Eilish sorgt Kanye Wests Instagram-Post für Verwunderung, sondern auch bei seinen Followern. Denn auch sie können in der Aussage der Sängerin keinen Angriff auf seinen Ex-Schwager Travis Scott erkennen.

Vielmehr befürchten sie, der Rapper habe eine x-beliebige Schlagzeile für bare Münze genommen und mache nun viel Lärm um nichts. "Bruder hat seinen Verstand verloren", ist in den Kommentaren zu lesen. "Kanye, du bist ein Milliardär. Verreise irgendwohin und hör auf, auf Instagram zu meckern", heißt es an anderer Stelle.