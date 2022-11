Andere genießen in diesem Alter längst ihre Rente. Thomas Gottschalk hingegen weiß jetzt bereits, was er mit dann 73 Jahren machen wird: "Wetten, dass..?" moderieren natürlich. So soll der Termin für die Ausgabe im kommenden Jahr bereits stehen.

Er ist der ewige Zampano. Doch nach der jüngsten Ausgabe von "Wetten, dass..?" hat das Image von Thomas Gottschalk ein paar Kratzer abbekommen. Mehr als nur einmal wirkte er bei der Präsentation des Show-Klassikers fahrig. Mancher Gag mutete deplatziert an. Und Co-Moderatorin Michelle Hunziker musste ein ums andere Mal die Situation retten.

Kritik an seinem Auftritt ließ Gottschalk gleichwohl nonchalant an sich abperlen. "Es gibt keinen Grund, sich zu rechtfertigen", befand er kurzerhand und verwies auf die nach wie vor hohen Einschaltquoten.

Tatsächlich konnte sich die Show, in der unter anderem die Sänger Robbie Williams und Herbert Grönemeyer sowie Schauspieler John Malkovich zu den Stargästen zählten, mit mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wieder einmal nicht über mangelndes Publikumsinteresse beklagen. Allerdings brach die Quote im Vergleich zum ersten "Wetten, dass..?"-Comeback 2021 dann doch deutlich ein. Damals hatten noch knapp 14,5 Millionen Menschen eingeschaltet.

Diesmal Show in Offenburg

Doch Kritik hin, Quote her - dass "Wetten, dass..?" auch 2023 eine weitere Ausgabe spendiert bekommt, steht offenbar bereits fest. So nennt die "Bild"-Zeitung als konkreten Termin den 25. November des kommenden Jahres. Nach Nürnberg und Friedrichshafen ist demnach diesmal Offenburg der Austragungsort des Spektakels.

"Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der 'jungen Zielgruppe', weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht", zitiert das Blatt den Entertainer, der im nächsten Mai seinen 73. Geburtstag feiern wird. Mutmaßlich werde ihn auch 2023 wieder Hunziker bei der Moderation unterstützen. Offiziell sei dies jedoch noch nicht.