Ist er die neue Linda de Mol? Guido Maria Kretschmer traut sich was und traut bald andere.

Seit neun Jahren ist Guido Maria Kretschmer Host und Juror der erfolgreichen Vox-Sendung "Shopping Queen". Nun bekommt der 56-jährige Modedesigner eine weitere Show, in der es um etwas geht, das ihm am Herzen liegt: die Liebe.

Seit 2012 ist Guido Maria Kretschmer von montags bis freitags im TV zu sehen. Als Gastgeber der Sendung "Shopping Queen" hat er sich in die Herzen der überwiegend weiblichen Zuschauer kommentiert. Auch die regelmäßigen VIP-Ausgaben im sonntäglichen Abendprogramm des Senders kommen gut an. Und bald ist der 56-Jährige nicht mehr nur in Sachen Mode, sondern auch im Namen der Liebe unterwegs.

Bei "Guidos Wedding Race" bekommen drei Paare die Chance, um ihre Traumhochzeit zu spielen und am Ende sogar von dem Publikumsliebling höchstpersönlich getraut zu werden, wie der Kölner Sender Vox nun mitteilt.

In fünf Etappen mit je einer Aufgabe, die auf der persönlichen Geschichte des jeweiligen Paares basiert, müssen diese beweisen, wie gut sie zusammen funktionieren. Und Guido Maria Kretschmer begleitet jedes Paar auf seiner Reise, er dient quasi als "menschliches Navigationsgerät", heißt es in dem Statement.

Gelübde, Klamotte und Ringe von Kretschmer

Die Aufgaben für die Kandidaten sind vielfältig und auf die jeweiligen Paare zugeschnitten. So müssen sie Verse eines von Kretschmer verfassten Ehegelöbnis erspielen und das Ganze als letzte Aufgabe auswendig aufsagen, erklärt Vox das Prinzip der Show weiter. "Wer die Nerven behält und das Gelöbnis fehlerfrei und dazu noch am schnellsten aufsagt, gewinnt die Traumhochzeit", heißt es dort zudem.

Am Ort dieser Traumhochzeit bekommen die Outfits des Brautpaares von dem Modedesigner noch den letzten Schliff verpasst, und auch die Eheringe hat er selbst entworfen. Kretschmer hält außerdem die Traurede, und eine gebührende Feier gibt es natürlich noch obendrein. Erleben kann der Zuschauer das Hochzeits-TV-Event dann im Herbst dieses Jahres.

"Guidos Wedding Race" ist nicht die einzige neue Show im Programm von Vox. Unter anderem bekommen die Zuschauer auch von zwei der beliebtesten TV-Köche eine neue, gemeinsame Sendung serviert. In "Mälzer und Henssler liefern ab!" müssen Tim Mälzer und Steffen Henssler dann nicht nur ihre Koch-, sondern auch ihre Lieferdienstqualitäten unter Beweis stellen.