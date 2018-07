Unterhaltung

Nicht nur Schönheits-OPs: Wie Cher sich jung hält

Vor zwei Monaten feierte Cher ihren 72. Geburtstag - und sieht fast noch jünger aus als zu Beginn ihrer Karriere? Wie kann das sein? Klar, größtenteils haben einige Ärzte ihren Beitrag geleistet. Aber das ist nicht alles, verrät die Sängerin nun.

Bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again" in London zeigte Cher einmal mehr, wie gut sie in Form ist. Die 72-Jährige trug ein schwarzes Outfit, das aus weiter Hose und Jacke bestand. Das sehr knappe, hauchdünne Top, das darunter zum Vorschein kam, gewährte allerdings tiefe Einblicke. Die dunkle Mähne fiel der Stil-Ikone in Locken über die Schultern.

Wie erhält sich Cher ihr jugendliches Aussehen? Die Sängerin und Schauspielerin, die im Mai Geburtstag feierte, hat nun ihr Schönheitsgeheimnis verraten. Plastische Chirurgie hat ihr zufolge wenig damit zu tun. Sie hat einfache, aber strenge Regeln.

"Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen - das habe ich nie getan", sagte Cher in der "Today"-Show. "Ich trainiere. Ich bin ziemlich gut darin, meine Ernährung einzuhalten, außer dass ich Schokolade mag." Sie habe immer weiter an sich gearbeitet, erklärte sie zudem. Über ihre Schönheits-Operationen aus der Vergangenheit sprach sie dagegen nicht.

Cher steht zu chirurgischen Eingriffen

Dabei schämt sich Cher nicht für ihre chirurgischen Eingriffe und leugnet sie sonst auch nicht. Die Ikone ist bekannt dafür, seit Jahren nicht mehr zu altern - sondern ganz im Gegenteil mit jedem Jahr jünger auszusehen als zu Beginn ihrer Karriere vor knapp 55 Jahren. Nur das Gerücht, sich einige ihrer Rippen entfernen gelassen zu haben, bestreitet sie bis heute vehement.

Diverse Hautstraffungen, neue Nase und Lippen, ein unechtes Kinn, ein glatter Hals, große Brüste, ein straffer Bauch, Botox und von Cellulite befreite Beine... Die Liste ist lang. Um die 30 Mal soll sich die Sängerin freiwillig unters Messer gelegt haben und dafür mehrere Hunderttausend US-Dollar gezahlt haben. Von Fitnesstrainern und anderen fleißigen Helferlein für ein jugendliches Aussehen ganz zu schweigen. Bei einem geschätzten Vermögen von mehr als 600 Millionen Dollar macht das aber wahrscheinlich sehr wenig aus.

Quelle: n-tv.de