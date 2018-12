Unterhaltung

Nach Rangelei mit seiner Ehefrau: Willi Herren weist sich in Entzugsklink ein

Im Leben von Willi Herren hat es schon so manche Höhen und Tiefen gegeben. Jetzt ist der "Kölsche Jung" offenbar mal wieder ganz weit unten angekommen. Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner Frau holt er sich jedoch Hilfe.

Die Schlagzeile machte bereits am Montagabend die Runde: Willi Herren hat seine Frau Jasmin geschlagen. Der ehemalige "Lindenstraßen"-Darsteller und heutige Ballermann-Sänger macht aus dem Vorfall auch gar keinen Hehl. So hat nun sein Anwalt offiziell zu dem Ereignis Stellung genommen.

"Wie in den einschlägigen Medien bereits berichtet wurde, kam es nach der Aufzeichnung der TV-Show 'Après Ski Hits 2019' in St. Anton in der Nacht zum 9. November zu einem bedauerlichen Vorfall. Jasmin erwischte Willi stark alkoholisiert in einem Nachtclub und stellte ihn daraufhin zur Rede, wobei sie ihn an den Haaren zog und ihm eine Ohrfeige gab", so Anwalt Stephan Mathé in einem Statement.

Herren habe daraufhin bedauerlicherweise selbst die Beherrschung verloren, heißt es weiter: "Er schlug zurück und verletzte Jasmin dabei leicht im Gesicht." Erst als die Polizei eintraf, habe sich die Situation entspannt.

"Jasmin braucht Zeit"

"Willi tut dies alles sehr leid, und er hat Jasmin inständig um Verzeihung gebeten. Jasmin braucht nun zunächst etwas Zeit, um in Ruhe über alles nachzudenken. Hierzu hat sie sich in die Wohnung einer Freundin zurückgezogen. Ob sie Willi verzeihen möchte oder nicht, ist allein ihre persönliche Entscheidung", lässt Herren über seinen Rechtsbeistand weiter mitteilen. Doch an einem gibt es für Jasmin nichts zu rütteln: Eine mögliche Versöhnung kommt nur in Frage, wenn ihr Mann, mit dem sie erst seit Juli verheiratet ist, sein Alkoholproblem angeht.

Genau das ist inzwischen geschehen. Herren habe sich in eine Entzugsklinik begeben, teilt der Anwalt mit und erklärt: "Jasmin hat ihn auf diesem Weg begleitet. Wir bitten darum, den beiden nun die nötige Ruhe zu gewähren, um diese Krise bewältigen zu können."

Herren hat in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit Drogen und Alkohol gemacht. Schon 2008 machte er eine Entziehungskur, um vom Kokain loszukommen. Vor eineinhalb Jahren wies er sich wegen eines Burnouts und Depressionen ebenfalls selbst in eine Klinik ein. Seinerzeit schrieb er bei Facebook: "Vor einigen Jahren hätte ich in dieser Situation wahrscheinlich versucht, meine Probleme mit Alkohol und Drogen wegzudrücken. Ich weiß aber mittlerweile Gott sei Dank, dass ich mir nur helfen kann, wenn ich Hilfe zulasse!" Seine Worte scheinen heute so richtig zu sein wie damals.

Quelle: n-tv.de