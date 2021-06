Nur wenige Tage nach Willi Herrens überraschendem Tod steht sein Reibekuchen-Truck in Flammen. Es könnte ein Unfall gewesen sein, ausgelöst von Kerzen, die ihm zu Ehren vor dem Lkw brannten, wird gemutmaßt. Doch inzwischen ist klar, dass es wohl Brandstiftung war.

Es war der letzte Traum, den Willi Herren sich erfüllte. Nur wenige Tage vor seinem völlig überraschenden Tod mit gerade mal 45 Jahren eröffnete er in Frechen bei Köln einen Reibekuchen-Stand. Nicht nur Essen wollte Herren in dem in einem Foodtruck untergebrachten Imbiss servieren. Langfristig plante er etwa auch, das Dach des Lkws für Live-Auftritte zu nutzen.

Herrens Tod machte all diese Pläne zunichte. Doch es kam noch schlimmer. Zwei Wochen nachdem der Schauspieler und Party-Sänger tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden worden war, brannte sein Truck auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Frechen komplett aus. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Eine Theorie besagte, der Brand könnte von Kerzen verursacht worden sein, die in Erinnerung an Herren vor dem Truck platziert worden waren.

Kommunikationsdaten ausgewertet

Doch das scheint sich nicht zu bewahrheiten. Inzwischen werde davon ausgegangen, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde, meldet die "Bild"-Zeitung. Den Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer zitiert sie als Sprecher der zuständigen Ermittlungsbehörde mit den Worten: "Nach kriminalistischer Erfahrung gehen wir von vorsätzlicher Brandstiftung aus."

Anhaltspunkte für diesen Verdacht hätten sich durch die Auswertung von Kommunikationsdaten am Tatort ergeben, schreibt das Blatt. Derzeit werde überprüft, wer sich zum Zeitpunkt des Brands in der Funkzelle rund um den Truck aufgehalten habe. Auch sichergestelltes Videomaterial werde ausgewertet. Festgenommen worden sei aber noch niemand.

Willi Herren war am 20. April aus nicht näher geklärter Ursache gestorben. Eine Obduktion erbrachte jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden bei seinem Tod. Herren wurde am 5. Mai auf dem Melatenfriedhof in Köln beerdigt.