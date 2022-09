Als Willi Herren im vergangenen Jahr stirbt, hinterlässt er einen ganzen Berg Schulden. Die Folge: Sein Nachlass kommt nun unter den Hammer. Der Erlös, der bei der Online-Auktion erzielt wird, ist allerdings überschaubar.

Die Versteigerung des Nachlasses von Willi Herren hat rund 8000 Euro erbracht. Etwa 400 Bieter hätten sich für die Online-Auktion registriert, sagte der Geschäftsführer des Krefelder "Auktions Service West GmbH", Michael Blum.

Einen der höchsten Erlöse erzielte ein Karnevals-Königsmantel, den Schlagersänger Jürgen Drews seinem Kollegen einst geschenkt hatte - er ging für 146 Euro weg. Eine "Willi-Herren-Handpuppe" erbrachte 156 Euro. Für einen Kulturbeutel einschließlich Nasenhaarschneider betrug das Höchstgebot dagegen nur zehn Euro. Eine geschmückte Kunsttanne war einem Bieter 15 Euro wert.

Für eine Reihe von Dingen konnte sich allerdings niemand erwärmen - etwa für ein paar Stiefeletten mit "starken Tragespuren" und loser Sohle, für ein beschädigtes Lebkuchenherz oder für eine fleckige Shorts. Bei der gut vierwöchigen Auktion wurden rund 660 Gegenstände aus Herrens persönlichem Besitz angeboten.

Bis zu 400.000 Euro Außenstände

Der Erlös der Versteigerung soll in die Insolvenzmasse des verschuldeten Schauspielers fließen. Nach früheren Angaben der Insolvenzverwalter haben Gläubiger in dem Verfahren Forderungen von insgesamt rund 400.000 Euro angemeldet.

Willi Herren war zunächst als Schauspieler in der ARD-Serie "Lindenstraße" bekannt geworden, in der er von 1992 bis 2007 kontinuierlich mitwirkte und später auch weitere Gastauftritte absolvierte. In der Folge verdingte er sich auch als Ballermann-Sänger und Protagonist in zahlreichen Reality-TV-Formaten.

Herren war am 20. April vergangenen Jahres mit nur 45 Jahren tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden worden. Offizielle Angaben zur Todesursache gibt es nicht. Lediglich, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden könne, wurde mitgeteilt. Nach RTL-Informationen führte ein toxischer Cocktail aus Kokain, Alkohol und Tabletten zu einem Herzstillstand bei Herren. Der Schauspieler und Sänger wurde auf dem Melaten-Friedhof in Köln beerdigt.