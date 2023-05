(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Kurz vor dem royalen Großereignis geben sich Prinz William und seine Frau volksnah. Mit der U-Bahn "Elizabeth Line" fahren sie ins Londoner Ausgehviertel Soho und lassen sich in einem Pub ein paar Pints zapfen. Dabei hat ihr Ausflug mit dem erwarteten Ansturm zur Krönung zu tun.

Nur zwei Tage vor der Krönung von König Charles III. am 6. Mai haben sein ältester Sohn und dessen Ehefrau sich in einem Londoner Pub auf das Ereignis eingestimmt. Prinz William und Prinzessin Kate fuhren dafür volksnah erst mit der U-Bahn. Wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet, seien Kate und William am Bahnhof Acton Main Line zugestiegen. Auf der nach der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) benannten "Elizabeth Line" ging es für das royale Paar drei Stationen bis zur Tottenham Court Road.

Kate habe sich demnach angeregt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über das anstehende Royal-Großevent und die mehrtägigen Feierlichkeiten unterhalten. "Ja, es wird eine geschäftige Zeit", habe sie erklärt. Auch über die umfangreichen Vorbereitungen habe sie gesprochen - man komme voran und versuche, "alle Schäfchen ins Trockene" zu bringen. Es war die erste Fahrt der beiden auf der "Elizabeth Line" seit ihrer Eröffnung im Mai 2022. Die Königin hatte damals im Alter von 96 Jahren überraschend die Londoner Paddington Station besucht, um das fertiggestellte Projekt zu begutachten.

William und Kate liefen nach der kurzen Fahrt zu Fuß weiter zum nahegelegenen "The Dog And Duck"-Pub ins Londoner Ausgehviertel Soho. Dort erwarteten die beiden nicht nur Pints, sondern auch weitere Gespräche mit Angestellten sowie mit zahlreichen Schaulustigen. "In Pubs hat man immer die besten Gespräche - man weiß nie, wen man trifft", sagte Prinz William.

Eindrücke von dem Royal-Termin hat das Paar auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Dort erklären der Prinz und die Prinzessin auch den Grund für ihren Besuch. Sie wollen damit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Gastgewerbe und des öffentlichen Verkehrs danken. Die Angestellten werden in den kommenden Tagen vermutlich zahlreiche Überstunden machen müssen, werden zur Krönung von Charles doch tausende Besucher aus der ganzen Welt erwartet.