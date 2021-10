Bei Konzert in Deutschland

Nachdem die Veranstaltungsbranche aufgrund von Corona seit eineinhalb Jahren brachliegt, soll es im kommenden Jahr wieder so richtig rundgehen. Darauf deutet auch ein Mega-Event von Robbie Williams hin. Der könnte sich ein weiteres Duett mit der deutschen Schlager-Queen vorstellen.

Für ein einmaliges Konzert wird Superstar Robbie Williams unter dem Motto "One Show & One Night Only" 2022 in Deutschland auftreten. Der Brite wird im Sommer auf dem Open-Air-Gelände der Messe München seine größten Hits spielen. Das hat der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group bekannt gegeben.

Das Konzert am 27. August 2022 wird laut Veranstalter eines der größten Live-Konzerte seiner bisherigen Karriere in Deutschland, Österreich und der Schweiz sein. Der Entertainer wird "auf einer exklusiv für diese Show entworfenen Bühne auftreten und sein Publikum mit spektakulären akustischen und visuellen Eindrücken überraschen und begeistern", heißt es in der Ankündigung.

"Ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr nach München zu kommen", erklärt das ehemalige Take-That-Mitglied in einem Statement. München sei schon immer einer seiner Auftritts-Lieblingsorte gewesen und er habe sehr schöne Erinnerungen. "Meine deutschen Fans sind einfach fantastisch. Ich freue mich für sie und all meine Fans in Europa zu spielen. Wir alle haben Live-Musik vermisst und das Konzert wird für uns alle ein Fest der Herzen und Sinne sein."

Weiteres Duett mit Helene Fischer

Williams gehört damit zu den Stars der Konzertreihe Back-To-Live-Sommer. Auch Schlagerstar Helene Fischer wird am 20. August 2022 die Fans in München beehren. "Es würde mich freuen, wenn Helene nach ihrer Show in der Woche darauf bei meinem Konzert vorbeischaut", zitierte die "Bild"-Zeitung Williams nun. "Vielleicht können wir ein Duett performen. Erfahrung hätten wir ja schon." Robbie Williams und Helene Fischer hatten im Jahr 2019 ein Weihnachtsduett veröffentlicht, auch gemeinsame Live-Auftritte gab es bereits.

Anfang September startete der Vorverkauf für Tickets zum Helene-Fischer-Konzert, bereits 24 Stunden später hatte die Schlager-Queen 100.000 Tickets über die Ticket-Plattform Eventim verkauft. Damit werde das in München geplante Konzert das größte, das sie bisher gegeben habe, wie der Veranstalter auf Instagram erklärte. Der Kartenvorverkauf für das Robbie-Williams-Konzert startet am 7. Oktober 2021.