Irgendwas stimmt mit der Nase nicht: Lil' Kim während der Fashion Week in New York.

Erinnern Sie sich noch an "Lady Marmelade"? Das Lied aus dem Musical-Film "Moulin Rouge", eingesungen von vier Femmes Fatales? Eine der vier war Lil' Kim. Kaum zu glauben, wenn man die Rapperin jetzt so sieht.

So, liebe Kinder, Zeit für eine kleine Geschichtsstunde: Ihr mögt es nicht glauben, aber es gab auch mal eine Frauen-Rap-Ära vor euren heutigen Idolen Nicki Minaj und Cardi B. Und zu ihr gehörte etwa eine gewisse Lil' Kim.

Wer hätte sie wiedererkannt? (Foto: REUTERS)

Nun ja, eigentlich heißt sie ja Kimberly Denise Jones. Aber ihr wisst ja, wie das bei diesen verrückten Menschen im Showbusiness so ist. Die legen sich alle ganz abgefahrene Namen zu, damit man sich auf jeden Fall an sie erinnert.

An Lil' Kim erinnern sich deshalb jetzt auch noch so einige. Und nicht nur deshalb. Schließlich hat sie vor knapp 20 Jahren auch ein paar Hits gehabt, auf die Mama und Papa damals in der Disco ordentlich abgespackt haben. Also im Club, ihr wisst schon.

Noch älter als Mama und Papa

Einer dieser Hits war ein Song mit dem Titel "Lady Marmelade". Das war allerdings eine Coverversion, die im Original also von ein paar Leuten stammte, die heute noch älter sind als Mama, Papa und die mittlerweile 44-jährige Lil' Kim.

Dieses Lied gab es in einem Film zu hören, in dem auch ganz viel gesungen wurde. "Moulin Rouge" hieß der. In ihm ging es um so einen Schmuddel-Laden in Paris, aber das wollt ihr gar nicht so genau wissen.

Echte Schleckrosinen

Ja, früher sah Lil' Kim mal so aus. (Foto: REUTERS)

Wichtiger ist, dass Lil' Kim das Lied nicht allein gesungen hat, sondern zusammen mit drei anderen Frauen. Mýa, Pink und Christina Aguilera hießen die. Zumindest von den letzten beiden habt ihr vielleicht auch schon mal was gehört.

Eins kann ich euch sagen: Bei dem Anblick der vier haben Mama und Papa krass große Augen gekriegt. Vor allem Papa! Denn Lil' Kim und Co waren echte Schleckrosinen!

Umso mehr dürfte es eure Oldies aus den Latschen kippen, wenn sie Lil' Kim jetzt sehen. Die Rapperin hatte am Dienstag während der Fashion Week in New York nämlich einen Auftritt. Und da war sie kaum mehr wiederzuerkennen. Vor allem mit ihrer Nase hat es der Beauty-Doc wohl ein bisschen zu gut gemeint. OMG! Das erinnert fast ein bisschen an Michael Jackson! Wer das war, wisst ihr doch, oder?