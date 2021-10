Vor wenigen Wochen trennen sich Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht - kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Das ist nun auf der Welt, wie beide Elternteile in den sozialen Medien bestätigen. Wie es mit der kleinen Familie weitergeht, bleibt aber offen.

Vor etwas mehr als einem Jahr machten Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc ihre Beziehung öffentlich. Schon kurze Zeit später gaben sie bekannt, gemeinsam ein Baby zu erwarten, dennoch scheiterte die Beziehung vor wenigen Wochen. Nun bringt Koc das Baby als Single zur Welt.

"Snow Elanie. Eine niemals endende Liebe und mein ganzer Stolz", schreibt die 27-Jährige zu einem Foto bei Instagram, auf dem die kleine Hand des Mädchens zu sehen ist. Auf dem Account von Ochsenknecht ist dasselbe Bild zu sehen, wenn hier auch in Schwarzweiß. Er textet dazu: "Am 02.10.2021 hat Snow Elanie das Licht der Welt erblickt, gesund und munter. Ich bin sehr stolz und habe großen Respekt, wie Yeliz diese schwierige Schwangerschaft und die Geburt (ohne Komplikationen) gemeistert hat. Es ist wirklich das schönste Gefühl, unser kleines Mädchen in den Armen zu halten."

Kaum auf der Welt, hat die Kleine auch schon Gutes getan beziehungsweise ihre Familie dazu gebracht, etwas in ihrem Namen zu spenden. Zum einen für eine Hilfsorganisation, die damit einen neuen Brunnen mit Trinkwasser in Uganda gebaut hat. Zum anderen tätigten die frisch gebackenen Eltern offenbar eine große Essens- und Kleiderspende für Kinder, wie Ochsenknecht weiter schreibt.

Zukunft als Familie unklar

Wie es mit der kleinen Familie nun weitergeht, ist unklar. Offiziell sind Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht kein Paar mehr. Grund dafür könnte unter anderem die schwierige Schwangerschaft von Koc gewesen sein, die Ochsenknecht erwähnt. Sie litt unter ständiger Übelkeit, was die Liebe womöglich auf eine harte Probe stellte. Wenige Wochen vor der Geburt tauchten erste Gerüchte über eine mögliche Trennung auf, die die zwei kurz darauf - trotz eines gemeinsamen Mallorca-Urlaubs - bestätigten.

Ob die Fans der beiden in der kommenden TV-Show "Diese Ochsenknechts" mehr zu den Gründen erfahren werden, ist noch ebenfalls nicht bekannt. Für die Sky-Show werden Jimi Blue sowie seine Geschwister Wilson Gonzalez und Cheyenne Ochsenknecht gemeinsam mit ihrer Mutter Natascha vor der Kamera stehen. Uwe Ochsenknecht soll laut "Bild"-Zeitung nicht dabei sein, dafür aber Nataschas Mutter Bärbel und Cheyennes Freund Nino.