Unterhaltung

"Liebe für ewig besiegelt": Youtube-Star Dagi Bee ist unter der Haube

Mit Styling-, Mode- und Kosmetik-Tipps hat es Dagi Bee zu einem der größten deutschen Stars bei Youtube gebracht. Fast vier Millionen Menschen interessieren sich für ihre Ratschläge. Und sicher auch dafür: Die 23-Jährige hat geheiratet.

Den Segen ihres Exfreundes hatte sie auf jeden Fall: Liont, ebenfalls Youtube-Star und rund vier Jahre lang mit Dagi Bee liiert, äußerte sich extrem wohlwollend zur bevorstehenden Hochzeit seiner Ex: "Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass sie endlich heiratet. Dass sie endlich den Mann ihres Lebens gefunden hat. Ich habe Dagi, glaube ich, noch nie so glücklich gesehen wie im Moment", erklärte er in einem seiner Videos. Und mit Blick auf den Neuen an ihrer Seite meinte er: "Er gibt ihr alles, was sie braucht."

Gemeint ist ein gewisser Eugen Kazakov, mit dem Dagi Bee seit 2015 zusammen ist. Und tatsächlich hat sie ihm nun auf Ibiza feierlich das Jawort gegeben. Davon zeugt ein Instagram-Post der 23-Jährigen, der sie und ihren Mann nicht nur bei der Hochzeit zeigt, sondern in dem sie ihrem frischgebackenen Gatten auch eine rührende Liebeserklärung macht.

"Werde dich für immer lieben"

"Ich kann nicht beschreiben, wie wunderschön dieser Moment war, als ich mit meinem Papa auf dich zu gelaufen bin und wir in Freudentränen unsere Liebe für ewig besiegelt haben", schreibt Dagi Bee in ihrer Nachricht. Und sie ergänzt: "Ich kann gar nicht abwarten, mein ganzes Leben mit dir zu teilen und deine Frau zu sein. Ich habe einfach den besten, schönsten, charmantesten & liebevollsten Mann geheiratet und kann mein Glück einfach nicht in Worte fassen. Ich liebe dich und werde dich für immer lieben - bis dass der Tod uns scheidet."

Ihre Ausführungen beendet sie mit ihrem neuen Namen: Dagmara Kazakov. Gebürtig hörte sie bislang auf den Nachnamen Ochmanczyk.

Die Düsseldorferin begann 2012 damit, in Youtube-Videos vor allem Tipps zu Fragen rund um Mode, Kosmetik und Styling zu geben. Rasch wurde sie zu einem der größten deutschen Stars auf der Plattform. Heute zählt ihr Kanal mehr als 3,8 Millionen Abonnenten. Mit Liont, der sich als Rapper bei Youtube einen Namen machte, war sie von 2011 bis 2015 zusammen.

Quelle: n-tv.de