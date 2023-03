Alexander "Sascha" Zverev ist einer der besten Tennisspieler der Welt. In den Schlagzeilen ist er aber auch immer wieder aufgrund seiner Beziehung mit Moderatorin Sophia Thomalla. In einer am Sonntag auf RTL+ startenden Doku sprechen die zwei ganz offen über ihre Liebe.

Seit Ende 2021 ist Sophia Thomalla mit dem derzeit besten deutschen Tennisspieler Alexander Zverev liiert. Die neue Dokumentation "Zverev - Der Unvollendete", die ab dem 19. März auf RTL+ zu sehen ist, bietet jetzt einen interessanten Einblick in Kennenlernen und Beziehungsalltag des schillernden Promi-Paares.

Kennengelernt hätten sich die beiden über gemeinsame Freunde, wie der ATP-Profi in der Doku verrät. Dann, so Thomalla, sei alles "sehr schnell" gegangen. "Manchmal spricht man miteinander und denkt: 'Joah, kann was werden'. Und dann entsteht es auf einmal plötzlich", so die 33-Jährige wörtlich.

Bislang hat die Liebe allen Unterschieden zum Trotz gehalten. Denn Thomalla beschreibt ihren eigenen Alltag in "Zverev - Der Unvollendete" als "alles andere als kontinuierlich", während der 25-jährige Tennisprofi Zverev nur durch Disziplin und hartes Training zum Erfolg kommen könnte. "Es sind ja zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen", resümiert die Schauspielerin, deshalb würden die beiden "die simpelsten Sachen miteinander" genießen, "so doof es klingt".

Zverev "sehr emotional privat"

Auch ganz neue Seiten am als verschlossen geltenden Tennisprofi kommen in "Zverev - Der Unvollendete" zum Vorschein. "Er ist auf jeden Fall sehr, sehr emotional privat", verrät Partnerin Thomalla, um hinzuzufügen: "Ich brauche keinen Versorger. Ich brauche jemanden, bei dem ich 24 Stunden anrufen kann und mich auskotzen kann. Und das kann er sehr gut".

Alexander "Sascha" Zverev gilt als einer der besten Tennisspieler der Welt, zwei Dinge blieben ihm bislang allerdings verwehrt: ein Grand-Slam-Sieg und der Aufstieg zur Nummer 1 der Weltrangliste. 2022 trennten ihn nur zwei Siege von der Erfüllung seiner Träume, doch eine Verletzung bei den French Open warf ihn zurück. "Die Doku begleitet Zverev hautnah beim Kampf um sein Comeback und gegen die Angst, für immer unvollendet zu bleiben. Intim wie nie zuvor spricht die deutsche Nummer 1 über den größten Fehler seines Lebens, seine Kindheit und darüber, was ihn wirklich antreibt", verspricht RTL in der dazugehörigen Pressemitteilung.