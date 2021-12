So fing alles an: Heidi Klum (l.) und Tochter Leni beim ersten gemeinsamen Fotoshooting.

Vor rund einem Jahr feiert Leni Klum an der Seite von Mutter Heidi auf dem Cover der deutschen "Vogue" ihr Model-Debüt. Nun lassen sich die zwei erneut gemeinsam ablichten - für die russische Ausgabe des nicht minder renommierten Mode-Magazins "Elle".

Im Dezember 2020 präsentierte sich "Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum erstmals gemeinsam mit ihrer Tochter Leni auf dem Cover eines Modemagazins. Das Schwarz-Weiß-Shooting für die deutsche Ausgabe der "Vogue" markierte für die damals 16-jährige Leni den Einstieg ins Model-Business.

Mittlerweile hat Leni Klum bereits so einige Model-Jobs allein bestritten, doch quasi zum Jubiläum gibt es nun auch mal wieder professionelle Fotos mit der berühmten Mutter an ihrer Seite. Für die russische "Vogue" ließen sich die zwei zusammen und erneut in Schwarz-Weiß ablichten.

Ein Augenblick, zwei Ansichten

Unter anderem wurde dafür ein und derselbe Moment aus zwei Perspektiven eingefangen. Auf einem der Fotos ist Heidi Klum im dunklen Mantel von vorn zu sehen. Leni Klum steht im hellen Mantel und mit dem Rücken zur Kamera neben ihr. Die Arme haben sie umeinander geschlungen. Das zweite Bild zeigt denselben Augenblick von der anderen Seite. Somit sieht dort die Tochter in die Kamera, während von der Mutter nur der blond behaarte Hinterkopf zu sehen ist.

Leni Klum ist die älteste Tochter von Heidi Klum, ihr Vater ist der Formel-1-Manager Flavio Briatore. Im Jahr 2009 wurde sie von Klums heutigem Ex-Mann Seal adoptiert. Nach dem "Vogue"-Shooting Ende 2020 feierte Leni Anfang 2021 direkt ihr Laufsteg-Debüt bei der Berliner Fashion Week. Das erste eigene Cover folgte wenig später für die deutsche Ausgabe der "Glamour". Zuletzt war Leni Klum aber im Katzen-Outfit auf der "Harper's Bazaar" in Kasachstan zu sehen.

Ende August führte sie außerdem in Venedig den Catwalk der "Dolce & Gabbana"-Fashion-Show an. "Ich war, ehrlich gesagt, nicht so aufgeregt. Ich habe einfach improvisiert", sagte die Klum-Tochter anschließend im Gespräch mit "Elle". Sie ist eben jetzt schon ein echter Profi.