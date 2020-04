Vielleicht klappt's ja dann auch mal mit dem Nachbarn: In Italien und in Deutschland ist die Lust auf ein gemeinschaftliches Kinoerlebnis ungebrochen. Deswegen werden jetzt ausgewählte Filme auf ausgewählte Mauern projiziert.

Die vielfältige Berliner Kinolandschaft bringt üblicherweise Woche für Woche viele Filme und Veranstaltungen zum Leuchten, ein Programm so bunt wie die Stadt. Durch die aktuelle Kreativpause sind die Filmtheater allerdings akut in ihrer Existenz bedroht und brauchen Unterstützung. Mit der Idee, das Gemeinschaftserlebnis in sicherer Umgebung in Berliner Hinterhöfe zu bringen, möchten die Kinos nun den Berlinern das Zuhausebleiben während der Corona-Krise versüßen und auf die gemeinsam von 36 Kinos initiierte Unterstützungskampagne "Fortsetzung: Folgt" aufmerksam machen.

Bei der Premiere des Fassadenkinos "Windowflicks" konnten die Bewohner eines Hinterhofs im Prenzlauer Berg von ihren Fenstern und Balkonen aus bereits Wim Wenders "Der Himmel über Berlin" genießen. Der Regisseur selbst steuerte ein Grußwort per Video bei, um auf die Situation der Kinos aufmerksam zu machen.

Der Himmel über Berlin - unvergessen: Bruno Ganz. (Foto: imago images/Mary Evans)

In den kommenden Wochen sind donnerstags und samstags kostenlose Vorführungen geplant, für die sich Haus- und Hofgemeinschaften, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllen - mindestens 20 Mietparteien mit Blick auf eine ausreichend große Hauswand - mit einem entsprechenden Filmwunsch unter hello@windowflicks.de bewerben können. Der Dank der Berliner Programmkinos geht an Meta Grey, den Tagesspiegel und Radioeins, an die Filmverleiher Studiocanal, DCM Distribution und Weltkino Filmverleih, die folgende Filme für die Aktion zur Verfügung gestellt haben: "Der Himmel über Berlin", "Shaun das Schaf", "The Artist", "Loving Vincent", "Cleo".

Und in Italien?

#CinemaDaCasa, Kino von zu Hause, nennt sich die Initiative, die das römische Paar Fabia Bettini und Gianluca Giannelli am 14. März von ihrer Wohnung aus gestartet haben. Beide arbeiten in der Filmbranche. Da sich in dieser aber im Moment nichts tut, die Kinosäle geschlossen sind und die Leute am Abend entweder vor dem Fernseher sitzen oder sich etwas im Internet ansehen, jeder für sich, hat das Paar in ihre Filmkiste gegriffen und strahlt nun jeden Tag Ausschnitte aus italienischen Filmklassikern oder Hollywood-Favoriten an die gegenüber liegende Hauswand. Das bringt die Leute wieder etwas zusammen, trotz verordnetem Abstand.

Für etwas betagtere Italiener ist es wie ein Déjà-vu: Wer den preisgekrönten Film "Cinema Paradiso" von Giuseppe Tornatore aus dem Jahr 1988 gesehen hat, der erinnert sich vielleicht an die Szene, in der Alfredo (Philippe Noiret) und der kleine Totò (Salvatore Cascio) den Projektor umdrehen und den Streifen auf eine Hausfassade projizieren. Dabei wurden damals bei so manchem Zuschauer Erinnerungen an die Sommerabende seiner Kindheit wach: Die Filme wurden im Freien projiziert und die Gemeinden, die nicht genügend Geld für eine Leinwand hatten, benutzen eben eine Hauswand.

Kann man sich immer wieder anschauen: "Cinema Paradiso", mit Philippe Noiret und Salvatore Cascio (Foto: imago/Cinema Publishers Collection)

Und jetzt geschieht Ähnliches. Jeden Abend um Punkt 22 Uhr öffnen Bettini und Giannelli ein Fenster ihrer Wohnung in Rom, schalten den Hausprojektor ein und spielen auf das Nachbarhaus Ausschnitte von Fellinis "Dolce Vita", von Charly Chaplins "Moderne Zeiten", von Robert Zemeckis "Forrest Gump" und von Giuseppe Tornatores "Cinema Paradiso" und viel mehr. Jeden Abend ist ein neues Programm angesagt. "Jeder kann an dieser Initiative teilnehmen", sagt Bettini am Telefon mit ntv.de. "Man braucht nur einen Projektor." Da es sich dabei aber nicht um den technologisch ultimativen Apparat handelt, gebe es auch die Möglichkeit, das Happening über die Facebook Seite Alice Nella Citta zu verfolgen, fügt Bettini hinzu.

Die Sterne des Filmfirmaments

In Zeiten der Ausgangssperre ist jede Möglichkeit, aus der Enge der eigenen vier Wände - wenn auch nur metaphorisch - auszubrechen, willkommen, und so haben sich der Initiative auch etliche andere angeschlossen. "An die 60 Fenster weltweit projizieren jetzt mit uns mit, was super ist" sagt Bettini. Und so gleiten nicht nur in Rom sondern auch in Bologna, Florenz, Palermo sowie über Italiens Grenzen hinaus, in Frankreich, in der Schweiz, in Polen, Bulgarien und anderen Kontinenten, die Konterfeis von Humphrey Bogart, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Greta Garbo, Laurence Olivier und all die anderen Sterne des Filmfirmaments über die Hausfassaden.

