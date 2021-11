Rund sechs Jahre musste die Welt warten - nun erscheint Adeles neues Album "30". In 12 Songs erzählt die Sängerin, wie sie ihr Leben nach der Scheidung wieder auf die Reihe gekriegt hat. Dabei lässt sie kein Detail aus und begibt sich musikalisch auf neue Pfade.

Wie erfüllt man Erwartungen, die jahrelang gestiegen und nun am Zenit angekommen sind? Rund sechs Jahre ist es her, dass Adeles drittes Album "25" die Welt begeisterte und die Britin sich mit "Hello" eine eigene Hymne erschuf. Seitdem ist es musikalisch ruhig geworden um den Weltstar - und mit der Länge der Pause steigt ja bekanntlich auch die Spannung.

Die lange Abwesenheit ist jedoch nur ein Grund für die große Neugierde der Fans auf die neuen Töne der Balladenkönigin. Denn Adeles Leben hat in den vergangenen Jahren eine 180-Grad-Wende vollzogen. Da war erst das ganz große Glück: Ihre Liebe zu Simon Konecki, die erst von Sohn Angelo und schließlich der Hochzeit gekrönt wurde, und das gemeinsame Haus auf dem Land. Ein paar Jahre später dann die ganz große Krise: "Innerhalb von neun Monaten hat sich mein Leben komplett verändert", erzählt die Sängerin im Interview mit der "Zeit". Was Adele damit meint, ist ihre Scheidung.

Die wird schließlich auch sichtbar, denn die 33-Jährige findet einen Ausgleich im Sport und verliert 40 Kilo. Äußerlich und innerlich ist viel passiert - für gewöhnlich ziehen Adele solche Momente ins Studio. Doch lange Zeit kamen die Neuigkeiten nur aus dem Privatleben der Sängerin.

Auch Angelo ist zu hören

Bis zum 13. Oktober. Seitdem kann die Welt ihre Erwartungen auf etwas projizieren, denn Adele kündigte ihr viertes Album "30" an. Der Megastar, der nie richtig weg war, ist zurück - und zwar mit einem Paukenschlag. Während die größten Wahrzeichen dieser Welt - das Brandenburger Tor in Berlin, der Eiffelturm in Paris und das Kolosseum in Rom - mit einer 30 beleuchtet wurden, stillt die Sängerin die unbändige Neugier der Fans mit dem ersten Song ihres Albums.

Geschrieben hatte sie "Easy On Me" mit 30, zu einer Zeit, in der sie "keine Ahnung hatte", wer sie eigentlich ist, wie Adele im "Zeit"-Interview sagte. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen trägt der Song die bis dahin unverkennbare Adele-Handschrift: Eine Piano-getriebene Ballade mit Jahrhundertstimme und tiefer Botschaft. Die Zeilen "You can't deny how hard I have tried / I changed who I was /To put you both first / But now I give up" deuten an, was die Sängerin in der "Vogue" bestätigt: Das Album handelt von "ihrer Seite der Geschichte". Ein Scheidungsalbum von der Meisterin des Herzschmerzes - nun sprengen die Erwartungen alle Maßstäbe. Allerdings bleibt die Frage, wie tief die Einblicke sein werden, die Adele der Welt in ihr Privatestes gewährt.

"My Little Love", der dritte Song des neuen Albums, liefert Antworten: Tiefer hätten die Einblicke kaum sein können. Das traurigste Lied der neuen Platte singt die 33-Jährige nicht nur für ihren Sohn Angelo, sondern auch mit ihm. "I feel so bad to be here when I am so guilty" drückt aus, wie schuldig sie sich dem Neunjährigen gegenüber fühlt.

Zarte Töne und brutale Ehrlichkeit

Wie erklärt man einem Kind, dass die Liebe der Eltern gescheitert ist? "Mama is having a lot of big feelings at the moment", versucht sie es in der R'n'B-Ballade mit sanfter Stimme, bevor der Engelschor einsetzt. Dann, mitten im Song, ertönt plötzlich die helle Kinderstimme von Angelo: "Why? / I love you." Es sind kurze Gesprächsfetzen, die die Sängerin auf Anraten ihrer Therapeutin aufnahm und ihren Fans nun zur Verfügung stellt.

Die zarten Töne und brutale Ehrlichkeit lassen am Ende nicht nur bei diesen die Tränen fließen, sondern auch bei der Sängerin selbst. Eine Sprachnachricht mit der weinenden Stimme des Weltstars beendet den Song: "Das ist das erste Mal, dass ich mich einsam fühle, seit ich ihn verlassen habe."

Eines wird so schon zu Beginn deutlich: Auf ihrem vierten Album macht Adele nicht mehr nur Musik für Menschen, die Herzschmerz und Kummer haben, sondern sie hat selbst welchen. Im Interview mit Oprah Winfrey offenbart die Sängerin, wie depressiv und desillusioniert sie war, wie sehr sie sich für ihre Scheidung schämte und wie groß ihr Traum von einer intakten Familie war.

Selbstzerstörung und Wiedergutmachung

Genau diese Geschichte erzählen die 12 neuen Songs. "30" ist damit das ehrlichste Album des Megastars. Es ist die Abrechnung mit sich selbst, die eigene Vergebung und Neuerfindung auf einer Platte. "Es fühlt sich an wie Selbstzerstörung, Selbstreflexion und Wiedergutmachung an mir selbst", nennt Adele es in der "Vogue".

So war es der Plan der Sängerin, ein "Haus der Liebe" zu errichten, heißt es in der qualvollen Ballade "To Be Loved". Es braucht die Größe von Adeles Tönen, um die Menge an Melancholie unterzubringen, die dieser Song ausdrückt. In "I Drink Wine" stellt die 33-Jährige fest: "We become a version of the person we don't even like." Im Retro-Sound geht sie hart mit sich ins Gericht: "Stop trying to be someone else."

Die Britin verlangt viel von sich. In der "Zeit" erzählt sie, was sich aber in den vergangenen drei Jahren geändert hat: "Ich gebe nicht mehr nach." Im Song "Woman Like Me" wird das deutlich. "It's your rejection, not mine" wirft sie ihrem Ex vor. An einer Trennung sind immer zwei beteiligt.

Lagerfeuer-Atmosphäre und Reggae-Momente

Das Pflichtprogramm erledigt Adele gewissenhaft. Mit "Easy On Me", "To Be Loved" oder "Hold On" kommen die Fans der klassischen Adele-Ballade ganz auf ihre Kosten: nur eine Weltklassestimme und das Piano. Das Besondere an "30" ist allerdings die Kür: Durch den Sound der Akustikgitarre und die gepfiffene Melodie in "Can I Get It" bringt die Sängerin Lagerfeuer-Stimmung auf ihr Album. In "All Night Parking (Interlude)" sind wir im Jazzclub. Und "Cry Your Heart Out" ist durch die Reggae-Momente der wohl fröhlichste Liebeskummer-Song aller Zeiten.

Mit "30" begibt sich Adele musikalisch auf neue Pfade, ohne sich selbst zu verlieren. Während die neuen Sounds geplant sein mussten, spricht die neue, unfassbare Authentizität des Albums aus den Lebensumständen des Weltstars. Mit dieser Mischung schafft es Adele, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Und zu übertreffen.