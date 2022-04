38 Jahre hat Alphavilles "Big In Japan" auf dem Buckel. Und doch ist der Song noch immer sprichwörtlich "groß". Band-Mastermind Marian Gold kleidet ihn nun in ein komplett neues Gewand - mit Unterstützung des Deutschen Filmorchesters Babelsberg. ntv.de zeigt den zugehörigen Clip weltexklusiv.

Mit dem Song "Big In Japan" gelang Alphaville Anfang 1984 der Durchbruch. Doch auch wenn das inzwischen beinahe vier Jahrzehnte her ist, kann das Lied noch heute nahezu jeder mitträllern. "Big In Japan" zählt zu den unvergänglichen Klassikern des 80er-Jahre-Synthie-Pops, ebenso wie etwa die Hits "Forever Young" und "Sounds Like A Melody" der 1981 in Münster gegründeten Band.

Die einstigen Gründungsmitglieder Bernhard Lloyd und Frank Mertens haben die Gruppe zwar längst verlassen. Frontmann Marian Gold jedoch haucht Alphaville kontinuierlich neues Leben ein, auch mit neuem Material. So erschien mit "Strange Attractor" 2017 das siebte und bis dato letzte Studioalbum der Formation.

Nun allerdings hat sich der Sänger die Klassiker der Band noch einmal vorgenommen, um sie in ein komplett neues Gewand zu kleiden. So arrangierte er die größten Hits von Alphaville mit der Unterstützung des Deutschen Filmorchesters Babelsberg komplett neu. Mit anderen Worten: Alphaville goes Klassik.

23 Songs neu interpretiert

"Eternally Yours" ist das entsprechende Album überschrieben, das später im Jahr erscheinen soll. "Alle 23 Stücke des Albums sind durch die Bearbeitung im Kern klarer geworden, sie sind freigelegt, entfesselt, befreit. Ihre wahre Natur kam zum Vorschein", sagt Gold über das Projekt. Begeistert ergänzt er: "'Eternally Yours' klingt in meinen Ohren daher tatsächlich so, als handelte es sich in Wirklichkeit um das erste Alphaville-Album - nur, dass es vor 40 Jahren nicht veröffentlicht wurde. Wir hatten damals eben kein Orchester zur Hand, sondern 'nur' Synthesizer und Rhythmusmaschinen."

Mit dem Video zu "Big In Japan" gibt es nun einen allerersten Vorgeschmack auf die Neuinterpretationen der Alphaville-Klassiker. Bei ntv.de feiert der Clip seine weltexklusive Premiere.

Auch live lässt sich erleben, wie Synthie-Pop auf Klassik trifft. 2023 planen Marian Gold und Alphaville eine Tournee durch die großen deutschen Konzerthäuser und Philharmonien: Essen (13.04.2023), Düsseldorf (14.04.2023), Kassel (15.04.2023), Frankfurt (5.05.2023), Bremen (19.05.2023), Hannover (20.05.2023), Freiburg (27.05.2023), Stuttgart (28.05.2023), Leipzig (7.06.2023), Hamburg (11.06.2023), Berlin (12.06.2023), Dresden (13.06.2023), München (16.06.2023), Nürnberg (17.06.2023), Dortmund (20.06.2023).