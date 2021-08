Noch im Frühjahr ist Mike Singer Teil einer turbulenten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Nun ist es an der Zeit für ihn, mal wieder selbst Musik zu machen. Dabei knöpft er sich für seinen neuen Song keinen geringeren Klassiker als "Forever Young" von Alphaville vor.

21 Jahre jung ist Mike Singer. Und dennoch hat er bereits eine ganze Latte an Erfolgen auf dem Kerbholz. Nicht nur in den sozialen Netzwerken ist er ein Überflieger. In Deutschland hat er allein drei Nummer-1-Alben vorzuweisen. Im Frühjahr dann war er Teil einer durchaus turbulenten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), an die er aber immer noch gern zurückdenkt. Für ihn sei das "auf jeden Fall eine sehr inspirierende Zeit" gewesen, sagt er ntv.de. "Ich habe viel gelernt und konnte viel weitergeben, was echt gut getan hat!"

Statt weiterhin einen neuen Superstar zu suchen, hat sich Singer nun aber die Zeit genommen, wieder selbst Musik zu machen. Anfang des Jahres überraschte er bereits mit einer Coverversion des Matthias-Reim-Gassenhauers "Verdammt, ich lieb dich". Nun sampelt er in seinem neuen Song sogar Alphavilles Überhit "Forever Young". Dabei entstand das Original bereits 1984 - und damit mehr als 15 Jahre vor Singers Geburt.

"Ich bin Musikliebhaber und höre so ziemlich alles, ob neu oder alt, ist mir ziemlich egal", erläutert Singer, was ihn mit dem Lied verbindet. "Als wir den Song aufgenommen haben, kam auf einmal einfach die Melodie von Alphaville aus meinem Kopf. Es hat einfach so gut harmoniert mit dem kompletten Song, dass wir es so lassen wollten. Ich schätze, der Song ist in meinem Kopf eingebrannt gewesen", fügt er lachend hinzu.

"Der Anfang von etwas ganz Großem"

Bereits vor Beginn seiner heutigen Karriere hatte Singer immer wieder Songs gecovert und seine Versionen ins Netz gestellt. "Vielleicht habe ich diesen Reiz auch noch von damals", erklärt er, weshalb er nun gleich zweimal hintereinander auf fremde Kompositionen zurückgegriffen hat. "Ich finde es einfach cool, wenn man es schafft, diese Musik mit meinem Stil zu mixen", sagt Singer und ergänzt: "Das heißt aber nicht, dass jeder Song, der jetzt von mir kommt, von etwas anderem inspiriert sein wird."

Seit Singers bis dato letztes Album "Paranoid!?" erschienen ist, ist noch kein Jahr vergangen. Sind die neuen Songs womöglich bereits Vorboten für einen weiteren Longplayer? "Die Songs sind der Anfang von etwas ganz Großem! Ganz bald ist es soweit", erklärt Singer ebenso kryptisch wie verheißungsvoll.

Stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie er es mit seinen 21 Jahren eigentlich mit Alphavilles generationsübergreifender Botschaft hält. Wäre er gern "forever young"? "Ich wäre sehr gerne in meinem Kopf für immer jung. Es ist natürlich schön, älter zu werden und alle Erfahrungen zu erleben. Das will ich auch, nur mit einer Leichtigkeit und mit viel Spaß im Leben", lautet Singers Antwort, die vermutlich viele unterschreiben könnten.