Auch für einen Superstar wie Ed Sheeran gilt: Die Liebe verändert alles! Auf seinem neuen Studioalbum "Equals" präsentiert er sich als Ehemann und Vater von seiner geerdeten Seite. Ein Potpourri aus Pop, Rock und balladeskem Zartschmelz zeichnet ein authentisches Soundbild der Reife.

Der Spätherbst 2021 lässt den Mainstream-Fan mit der Zunge schnalzen. Es sind die Wochen der ganz großen Business-Namen. Helene Fischer, Coldplay, Elton John, Abba: Wer im heimischen Musikzimmer gerne zwischen Schlagerprunk und Stadionpop hin und her pendelt, der bekommt dieser Tage das volle High-End-Programm geboten.

Das musikalische Schaulaufen der Superstars scheint auch kein Ende zu nehmen, denn bevor die derzeit alle Rekorde brechende Adele im November das letzte dicke Studio-Ausrufezeichen des Jahres setzt, kommt auch noch Megaseller Ed Sheeran mit einem neuen Output um die Ecke.

Clubbig, berührend und hymnenhaft

Trotz der Corona-Hiobsbotschaft aus dem Hause ihres Helden könnte die Stimmung im Lager der weltweiten Anhängerschaft nicht besser sein. Bereits mit den drei vorab veröffentlichten Albumtracks präsentiert sich Ed Sheeran in Hochform.

Mit clubbigen Tönen sorgte der Brite schon im Sommer für beste Strandlaune ("Bad Habits"). Im Herbst folgte dann die berührende Ode an den verstorbenen australischen Freund und Promoter Michael Solomon Gudinski ("Visiting Hours"). Kurz darauf beglückte Ed Sheeran seine Fans mit der rosafarbenen Ich-will-alles-Hymne "Shivers". Kann man da noch ein paar Schippen drauflegen oder markieren diese drei Tracks bereits den Gipfel der Branche im Hier und Jetzt?

Nun, Ed Sheeran hat seit der Veröffentlichung seines letzten Albums viel erlebt. Neben einer beruflichen Highlight-Dauerschleife, trat er auch im Privatleben in den Olymp der Glückseligkeit ein: "Ich habe geheiratet, und ich bin Vater geworden. Ich bin jetzt ein anderer Mensch", betont der Sänger dieser Tage immer wieder gerne.

Facettenreiche Soundreise durch die Genres

Die erlangte Reife spiegelt sich auch in seiner Musik wider. Neben weiteren Pop-Hochkarätern wie der 80s-Verneigung "Overpass Graffitti", dem Hip-Hop-lastigen Dancefloor-Feger "2Step" und dem mediterranen Pumper "Stop The Rain" trumpft der vierfache Grammy-Preisträger auch in anderen Soundgefilden groß auf.

Irgendwo zwischen Coldplay und U2 zieht Ed Sheeran zu Beginn des Albums und zum Finale hin alle Stadion-Register ("Tides", "Be Right Now"). Die Paradedisziplin des Briten, die zartschmelzende Vereinigung von samtigem Folk und noch geschmeidigeren Singer-Songwriter-Klängen, kommt auf "Equals" natürlich auch nicht zu kurz. Das Vatersein spielt da eine genauso große Rolle ("Leave Your Life", "Sandman") wie der alltägliche Umgang mit der größten Kraft des Lebens ("The Joker And The Queen").

Authentisch und gereift

Ed Sheerans musikalische Bestandsaufnahme des Lebens gleicht einem Dur- und Moll-Wimmelbuch, das in bunten Farben so ziemlich alle Facetten eines Coming-of-Age-Prozesses offenlegt. Aus dem einst knuffigen Insel-Hobbit mit den Pausbäckchen und der akustischen Gitarre ist eine gereifte Hit-Maschine geworden, die mit beiden Beinen im Leben steht, und diesen Zustand auch musikalisch authentisch und eindrucksvoll transportieren kann.