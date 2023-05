Für die große Liebe ist kein Weg zu weit! Zu Beginn der fünften "Bauer sucht Frau International"-Staffel jetten Amor und Format-Aushängeschild Inga Bause nach Südafrika, Spanien, Österreich und Australien.

Von Australien bis Argentinien, von Europa bis Südafrika, die Suche nach dem perfekten Liebesglück kennt auch in der fünften "Bauer sucht Frau International"-Staffel keine Grenzen. Liebesbotin Inka Bause hat wieder reichlich Post im Gepäck, denn überall auf der Welt hängen Bauern und Bäuerinnen im Labyrinth der Einsamkeit fest und warten sehnsüchtig auf ihre paarungsbereiten Retter und Befreier.

Farmer Tom aus Australien imponiert mit Schmiedetalent und Cowboy-Attitüde. (Foto: RTL)

Für Farmer Emil aus Namibia hat sich die selbstbewusste Susan aus Schleswig-Holstein auf den Weg gemacht. "Ich wünsche mir eine deutsche Frau mit braunen Haaren", so der hoch aufgeschossene Rinderzüchter mit südafrikanischen Wurzeln. Susan passt da genau ins Beuteschema. Die aufgeweckte 45-Jährige beeindruckt den Farmer aber nicht nur optisch. Nach einer kurzen Kennenlernfahrt in der Pferdekutsche geht es gleich auf die Weiden zu den Tieren. Susan hat keinerlei Berührungsängste. Schafe, Rinder, ein nicht enden wollender Kudu-Zaun mit "Spezialschloss": Susan meistert alle Begegnungen und "Hürden" des ersten Tages mit Bravour.

"Den Charakter kann man schließlich nicht sehen"

Hobbybauer Heiko aus Spanien hat sich gleich drei Optionen für die rosarote Zukunftsplanung bestellt. Dem selbsternannten "liebenswürdige Weltverbesserer" ist nicht nur das Innere, sondern auch das Äußere wichtig: "Den Charakter kann man schließlich nicht sehen", sagt der in La Palma ansässige Gänse-Freund. Nach einem turbulenten und intensiven Speed-Dating-Kennenlernen sind es schließlich Zoofachverkäufer Sebastian und Modefotograf Basti, die bei Heiko bleibende Eindrücke hinterlassen. Vor allem Letztgenannter hat es dem 46-jährigen Auswanderer angetan.

"Bauer sucht Frau International" im TV "Bauer sucht Frau International" ist immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit.

Bevor Basti aber bereit für ein neues Liebesabenteuer ist ("Ich habe vorher schon bei zwei Dating-Shows teilgenommen"), muss erst einmal Grundsätzliches geklärt werden: "Bist du auch demisexuell? Ich schlafe erst mit einem Partner, wenn wahre Gefühle im Spiel sind", erklärt Basti. Der sichtlich überraschte Heiko muss schmunzeln: "Dass es dafür ein Wort gibt, ist schon sehr seltsam. Das ist doch selbstverständlich", antwortet der Hobbybauer.

Ponys, Katzen, Fusseln

An Sex will man im urigen Österreich noch nicht denken. Umgeben von drolligen Mini-Ponys und einem beeindruckenden Katzenrudel steht bei Züchterin Katrin die Arbeit an erster Stelle. Die beiden eingeladenen Balzbuben Patrick und Marc bekommen auch sofort reinen Wein eingeschenkt: "Ich hoffe, ihr habt ein paar Stiefel mit, wir gehen nämlich gleich zum Pferdefüttern", verkündet die auf kernige Lederhosentracht stehende Kärntnerin. Patrick und Marc ordnen sich sofort unter und transportieren fleißig Heuballen von a nach b. Zurück im warmen Heim zeigt sich Katrin von ihrer kuscheligen Seite. "Ihr dürft gerne mit meinen Katzen spielen", schnurrt die 34-Jährige. Sekunden später haben die beiden Hofbesucher auch schon alle Hände voll zu tun. Gut, dass Katrin immer eine Fusselrolle griffbereit hat: "Ein Leben ohne Fusselrolle geht nicht", kichert die Züchterin.

Pferdezüchterin Katrin aus Österreich ist bereit für die große Liebe. (Foto: RTL)

Ungefähr 14.000 Kilometer weiter südöstlich wartet Pferdewirt Tom auf die Ankunft seiner drei Ladys. Der seit 1977 in Australien lebende Farmer ist ziemlich aufgeregt ("Mein letztes Date ist lange her"). Aber Bangemachen gilt jetzt nicht mehr. Heike, Astrid und Karin stehen nämlich schon mit ihren Koffern vor der Tür. Ein gelungener Sektempfang am hauseigenen Pool dient als Eisbrecher. Schnell sind alle Anwesenden auf einer Wellenlänge und genießen das erste Zusammentreffen.

Drei Damen im Hufeisenglück

"Auf die Gesundheit, die Liebe und ein gutes Leben!", ruft Tom, während der Vierer gemeinsam die Gläser hebt. Ein paar Weizenschnitten mit typisch australischem Brotaufstrich ("sieht aus wie Nuss-Nugat-Creme, schmeckt aber eher nach Brühwürfel") später, zieht Tim seinen letzten Willkommenstrumpf aus dem Ärmel: drei selbst geschmiedete Hufeisen-Kerzenständer! Da sind die Damen ganz baff: "So ein tolles Geschenk habe ich nicht erwartet", staunt Astrid. Tom grinst zufrieden. Der Anfang ist gemacht.