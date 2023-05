Vorhang auf für eine neuerliche Dümmel-Show! Vegane Tütensoßen mit extra Protein und ein Tütenhalter für Haushalt und Garten: Wieder einmal ballt der Regale-König nicht nur einmal, sondern gleich zweimal die Fäuste.

Egal ob Anstrichhilfen für Hobby-Maler ("Deckenblitz"), portabler Kompaktgrill-Spaß für die ganze Familie ("Stack") oder schnieke Biertulpen-Polierstäbe für Abwasch-Fans: ("Brilamo"): Wenn es um echte Problemlöser geht, die man in Windeseile "ins Regal" bringen kann, dann ist LEH-Experte Ralf Dümmel stets zur Stelle. Auch in der laufenden 13. Staffel grüßt der Investor mit den bunten Schuhsohlen mal wieder vom Deal-Gipfel.

Ralf Dümmel lässt sich die Soßenvielfalt von VEPROSA schmecken. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Bevor die Dümmel-Show aber so richtig Fahrt aufnimmt, spielen Freud und Leid erstmal bei anderen Anwesenden Pingpong. So geht die mit großen Erwartungen angereiste "SauberGarten"-Gründerin Janine Wesener genauso leer aus, wie die im Premium-Bereich tüftelnden Gartenleuchtenfreunde Niko, Max und Joachim Wendel ("Vole Light"). Die beiden Familienprojekte (Janine Wesener hat ihre beiden Söhne Levin und Jonah mit dabei) scheitern letztlich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Während das kinderfreundliche Putzmittel-Set zum Selbstanrühren von Janine und ihren Kindern in der Schublade mit der Aufschrift "zu nischig" landet, scheitert Familie Wendel letztlich am zu hohen Kunden-Endpreis (1600 Euro für ein Lampen-Set).

"Ich habe euch begutachtet und jetzt haben wir einen Deal!"

Besser läuft es für die beiden "MyGutachter"-Gründer Burhan Epaydin und Leonard Scheidt. Die Herforder streben eine Revolution in der Unfallgutachten-Branche an. Was bisher für jeden Betroffenen stets mit viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden war, soll Dank einer smarten App endlich digitalisiert und vereinfacht werden. "Wir wollen, dass jeder Unfallgeschädigte sofort nach dem Crash an "MyGutachter" denkt", sagt Leonard. Großunternehmer Carsten Maschmeyer ("Ihr bietet eine echte Lösung") ist begeistert und schlägt zu. "Ich habe euch begutachtet und jetzt haben wir einen Deal!", freut sich der Löwe.

Nach dem Jubel seines Kollegen bringt sich nun auch Ralf Dümmel in Position. Mit großen Augen und nervös auf seinem Sessel hin und her rutschend, verfolgt der DS-Chef den Pitch der beiden Soßenpulver-Fans Dominik und Alissa Kübler ("Veprosa"). Ralf Dümmel ist aber nicht der einzige Löwe, dem der vegane Soßengenuss mundet. Nach der Verkostung zeigen alle Investoren mit den Daumen nach oben. Nils Glagau tritt als erster Investor vor und unterbreitet den Gründern ein Angebot (13 Prozent der Firmenanteile für 100.000 Euro). Tillmann Schulz zieht nach: "Ich gebe euch auch 200.000 Euro, weil ich an euch und euer Produkt glaube", tönt der Neu-Löwe. Nun befindet sich Ralf Dümmel in einer Zwickmühle. "Eigentlich mache ich keine Deals unter 20 Prozent", erklärt Dümmel. Aber dann gibt er sich doch einen Ruck. Der Regale-König lässt sich auf die angebotenen 13 Prozent ein und fährt damit genau richtig, denn Sekunden später bekommt er den Zuschlag. "Yes!", raunt es mal wieder durch die Löwenhöhle.

Deal-Doppelpack für das Format-Urgestein

Ralf Dümmel hat aber noch nicht genug. Als der Buchbacher Michael Müller mit seiner Haushaltshilfe der ganz besonderen Art ("O-Spring") in die Löwenhöhle einmarschiert, reibt sich der Investor erneut die Hände. "Ein Stückchen Stahl zur Lebenserleichterung", verspricht der Gründer mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Die clevere Vorrichtung zum Einspannen und Offenhalten amüsiert Carsten Maschmeyer: "Bis du ein Sack-Fetischist?", will der Investor grinsend wissen. Die Löwenhöhle lacht. Kurz darauf vergeht einigen Investoren aber die gute Laune auch schon wieder, als sie hören, dass der Gründer familienintern mit 250.000 Euro in der Kreide steht. Ralf Dümmel jedoch lässt sich nicht beirren. "Da steckt viel Arbeit drin, aber für 30 Prozent würde ich es machen!", so der Löwe. Michael Müller muss nicht lange überlegen. Und so schnürt Ralf Dümmel mal wieder einen Deal-Doppelpack - nicht der erste in seiner Funktion als Alt-Löwe. Sicherlich auch nicht der letzte.