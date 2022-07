Emanuell schaltet das Hirn aus und ballt genervt und kampfbereit die Fäuste: Nach Wochen im angefummelten Einklang droht kurz vor der sechsten Nacht der Rosen die alkoholgeschwängerte Eskalation.

Im schönen Phuket gehen so langsam aber sicher die Lichter aus. Nach einer fünfwöchigen Kennenlern- und Date-Odyssee stehen die Bachelorette und ihre acht verbliebenen Traumprinzen vor dem Ende einer Reise, die nach der sechsten Nacht der Rosen in eine neue Location-Richtung führt. Völlig zurecht fragt sich nicht nur der Zuschauer daheim auf der Couch: Was soll eigentlich noch kommen?

In Phuket wurde gedatet, gebechert und geknutscht als gäbe es kein Morgen. Die Bachelorette hat sich ihrer Perücke entledigt und Muckibär Lukas steht als Last-man-standing-Favorit dieser Staffel ganz vorne in der Reihe. Was umgeben von lecker Schampus jeden Tag neu servierten Fünf-Sterne-Häppchen und einem permanenten Wetter-Wechselbad eigentlich nur noch fehlt, ist das obligatorische Feuer unterm Dach.

Tom und Dominik schalten auf Angriff

Die beiden Verlierer der Woche, Dominik und Tom. (Foto: RTL)

Eine Prise Aggressivität, gepaart mit testosterongeschwängerten Sticheleien und dem einen oder anderen ausgefahrenen Ellbogen würden dem etwas festgefahrenen Reiseverlauf vielleicht ganz guttun. Die beiden bisher ziemlich weit hinten in der Schlange stehenden Dominik und Tom sehen das anscheinend ähnlich. Beim feuchtfröhlichen Kajak-Gruppendate geht das Duo in die Offensive und schaltet auf Angriff. Während der Hamburger Logistiker mit der Knallhart-Attitüde den "Wann bekomme ich endlich mehr Zeit mit Dir?"-Druck erhöht, versucht Gute-Laune-Gangsta Dominik mit dem einen oder anderen plumpen Spruch zu punkten. Für beide Kandidaten gehen die verbalen "Explosionen" aber eher nach hinten los. Sharon zeigt sich weder von Toms noch von Dominiks Auftritt begeistert.

Besser machen es Alex und Jan. Erstgenannter nutzt sein Debüt-Date und zeigt der Bachelorette, dass er mindestens ebenso gut flirten kann wie der Rest der Truppe. Jan muss Sharon gar nichts mehr beweisen. Auch wenn es diesmal etwas länger braucht, am Ende liegen sich der Florist und die Hauptdarstellerin mal wieder knutschend in den Armen.

"Geh mir lieber aus dem Weg ..."

Bleiben noch die drei extrovertierten Herbergsväter Umut, Lukas und Emanuell. Das tragische Dreieck kommt sich während der sechsten Nacht der Rosen näher als jedem einzelnen Balzbuben lieb ist. Die Mixtur aus Aufregung, Angespanntheit und Alkohol nimmt vor allem Emanuell mit auf einen gefährlichen Trip in Richtung Brotherhood-Abgrund. Nach einem kurzen Gespräch zwischen Sharon und Umut tickt Emanuell in der "Nachbesprechung" komplett aus. Erst putzt der sichtlich genervte Personalvermittler seinen Schuh an Umuts schneeweißer Hose ab. Sekunden später wundert er sich, warum sein Gegenüber das nicht ganz so cool findet: "Aha, jetzt sieht man mal dein wahres Gesicht!", poltert Emanuell in Richtung Umut. Während der Angegangene gar nicht weiß, wie er mit der Situation umgehen soll, legt Emanuell noch eine Schippe drauf: "Geh mir lieber aus dem Weg, bevor ich dir noch eine Bombe verpasse!"

Noch läuft es zwischen Umut und Emanuell. (Foto: RTL)

Die Bachelorette bekommt vom Fremdschäm-Auftritt der beiden Kampfhähne nichts mit. Dafür ist Staffel-"The Rock" Lukas aber zur Stelle und versucht zu schlichten. Dumm nur, dass Emanuell mittlerweile jede noch so gut gemeinte Annäherung als persönlichen Angriff wertet. So mündet eine unspektakuläre Streicheleinheit (Lukas streicht Emanuell ganz kurz durchs Haupthaar) beinahe in einem handfesten Bullenkampf: "Fass mir nie wieder an den Kopf!", raunt es aus der einen Richtung. "Lass uns mal ohne Kameras treffen!", poltert es zwei Tonlagen bedrohlicher zurück.

Der Kuschelkurs ist zu Ende

Dem rechtzeitigen Eingreifen der Produktion sei Dank kommt es zu keinem Handgemenge. Drei Drinks später haben sich Umut, Emanuell und Lukas aber schon wieder lieb. Was jedoch bleibt, ist ein etwas in Schieflage geratenes Stimmungsbild. Während sich Umur und Dominik von ihrem Traum vom Liebesglück verabschieden müssen, scharren die sechs verbliebenen Kandidaten vorfreudig und mit zielgerichteter Attitüde mit den Hufen. Der Kuschelkurs ist spätestens nach der sechsten Nacht der Rosen zu Ende. Von nun an gibt es für alle Beteiligten nur noch ein Ziel. Und um das zu erreichen stellt man in Zukunft auch die mittlerweile tiefsten Bro-Feelings hinten an.