Rebecca dreht bald durch, Leyla kämpft mit ihrer Balz-Blockade und Alyssa sieht in der Ferne bereits eine Mitstreiterin auf dem Rosenthron sitzen: Im schönen Mexiko kämpfen die Ladys mit ihren inneren Dämonen - sehr zum Leidwesen des Bachelors.

Während einige Ladys gefühlstechnisch schon ziemlich weit sind, hängen andere noch irgendwo vor den Toren zum Liebesglück in der Luft. Um der zunehmenden Vereinsamung entgegenzuwirken, greift Leyla zu radikalen Mitteln. Die kecke Hessin, der es im Beisein des Bachelors stets die Sprache verschlägt, erklärt die Nasenhaare zum neuen Gruppenfeind. Ruckzuck wird "gewaxt", was das Zeug hält: "Vielleicht haben wir ja jetzt alle einen besseren Riecher?", kichert Leyla nach getaner Arbeit.

"Der Bachelor" im TV "Der Bachelor" ist immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.

Mit frisch getunten Nasen starten die Damen in den Tag. Es dauert auch nicht lang, da steht auch schon das nächste Gruppendate an. Beim gemeinsamen Zeitreise-Trip wollen David, Alyssa, Angelina und Chiara die Vergangenheit zum Leben erwecken. Das spontane Buddeln im eigenen Persönlichkeitsarchiv bringt altes Leid zurück. So berichtet Angelina von Mobbing in der Kindheit ("Ich wurde früher Eierkopf und Riesenstirn genannt"). Alyssa vertraut dem Bachelor an, schon einmal schwanger gewesen zu sein und das Kind verloren zu haben. Auch Chiara kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Als David ihr vom Krebsleiden seiner Schwester berichtet, erinnert sie sich an "ähnliche Erfahrungen" in der eigenen Familie.

"Lasst uns eine Pimmelparty feiern"

Die sich täglich steigernden emotionalen Herausforderungen machen auch vor der Ladysvilla nicht Halt. Zwar sorgen ein paar eingeflogene Sextoys kurzzeitig für Abwechslung ("Yeah, lasst uns eine Pimmelparty feiern!"). Aber das ändert nichts am fundamentalen Frustlevel. Heimlich-Knutscherin Rebecca ist ganz vorne mit dabei, wenn es um grundsätzliche Fragerunden geht. Die leere Pulle Schampus vor sich stehend, sitzt die 28-jährige Verwalterin mit der Kippe in der Hand im Sonnenstuhl und sucht nach Antworten - leider ohne Erfolg: "Das fickt meinen Kopf!", stöhnt Rebecca.

Auf der Suche nach dem Schlüssel für mehr Harmonie und Seelenfrieden stolpern die Ladys über eine erneute Gruppendate-Einladung. Diesmal geht es für Xenia, Lisa, Yolanda, Leyla und Rebecca per Holzboot auf Krokodilsuche. Zwischen dem Bestaunen von größeren und dem Freilassen von ganz kleinen Kroko-Exemplaren geht der Bachelor auch wieder auf Stimmenfang. Abermals kann sich die sonst so präsente Leyla nicht überwinden: "Wenn ich neben dir sitze, dann kriege ich kein Wort raus", jammert der kleine Wirbelwind mit der eingebauten Balz-Blockade.

Batida-Exzesse und Karaoke

Beim späteren Pizzaspaß stößt der Bachelor auf weiteren "Widerstand". Während die immer selbstbewusster auftretende Chiara ("Manche Mädels haben Angst vor mir") fast schon divenhaft im Pool ihre Runden zieht, schlürfen Xenia ("Ich will nicht verletzt werden"), "Henriette ("Ich brauche mehr Zeit") und Alyssa ("Der hat sich doch schon längst in Angelina verliebt") wie willenlose Fremdkörper durch die Villa. Da helfen auch keine Batida-Exzesse und kein Kurzzeitspaß am Karaoke-Mikrofon weiter. Irgendwie ist der Wurm drin.

Einzig die eben noch Trübsal blasende, nach einem hoffnungsvollen "Gespräch" mit David aber wieder bestens gelaunt umhertollende Leyla grinst nach der sechsten Nacht der Rosen (Partybiene Yolanda muss ihre Koffer packen) wie ein Honigkuchenpferd: "Wie kann man nur so einen Knackarsch haben?", fragt sich die Kandidatin beim Bachelor-Abgang. Keine Antwort. Die Kolleginnen schweigen - bis auf Chiara und Henriette. Die haben nämlich gerade ihre engste Vertraute in der Villa verloren: "Ich habe keine Ahnung, wie ich die harten Tage in der Villa ohne Yolanda durchstehen soll", schluchzt die in Tränen aufgelöste Chiara. Tja. That's part of the game. Am Ende kann eben nur eine … na, ihr wisst schon.