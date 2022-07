Nach dem überraschenden Aus von Emanuell greifen nur noch drei Männer nach der Format-Krone. Wird es Lukas, Jan oder Steffen? Am Ende liegt ein Traumprinz aus Hannover eine halbe Nasenlänge vorn.

Im thailändischen Liebesparadies geht es jetzt Schlag auf Schlag. Die drei vor dem großen Finale aussortierten Pechvögel Tom, Alex und Emanuell sitzen noch nicht im Flieger, da kündigt sich für die mittlerweile zum Trio geschrumpfte Balztruppe die nächste Challenge an. "Darf ich vorstellen, meine Eltern!", grinst die Bachelorette über beide Ohren. Für die Herren Lukas, Steffen und Jan starten nun die vielleicht wichtigsten Minuten vor der Vergabe der beiden letzten Rosen.

Im Beisein des familiären Endgegners werden die Hosen runtergelassen, schließlich müssen irgendwann ja auch die wirklich wichtigen Fragen beantwortet werden. Die sichtlich aufgeregte Mama nimmt die Dramaturgie irgendwann in den Schwitzkasten, schiebt alle Klarheiten und Eventualitäten beiseite und bringt es ungefiltert auf den Punkt: "Kannst du besser Parkett verlegen oder tanzen?" Glücklicherweise nehmen alle Männer den Spielball auf und sorgen so für einen geschmeidigen Verlauf des Kreuzverhörs.

Sharons Freundinnen setzen rosa Häkchen

Sharons Papa würde nun allen möglichen Schwiegersöhnen "die Tür aufmachen". Auch die ebenfalls eingeflogenen besten Freundinnen der Bachelorette setzen irgendwann ohne zu zögern drei rosafarbene Häkchen. Ach ja, alles könnte so schön sein, stünde nicht permanent eine neue Entscheidung an. Kurz vor der vorletzten Rosenübergabe darf jeder Traumprinz noch einmal schnell ein paar emotionale Worte in Richtung Kamera flüstern. So ist das Tor zu Steffens Herz mittlerweile "ganz weit geöffnet". Jan würde einfach nur gerne "mit Sharon nach Hause gehen". Für Muckibär Lukas ist das Ganze jetzt "eine reine Herzenssache".

Im silbernen Glitzerfummel biegt die Bachelorette in eine düstere kleine Bangkok-Gasse ein. Dort stehen sich die drei Verbliebenen bereits seit einigen Minuten die Beine in den Bauch. Jan bekommt die erste Rose überreicht. Dann darf sich Lukas freuen. Steffen hingegen muss kurz vor dem Ziel die bis dato bitterste Staffel-Pille schlucken. Ohne Rose in der Hand geht es per TukTuk-Taxi zurück ins Hotel. Das Herz von Sharon hat sich gegen Steffen entschieden. Der Drittplatzierte wischt sich kurz den Mund ab, blickt dann aber auch schon wieder mit einem Lächeln im Gesicht nach vorne: "Was das Herz sagt, das sagt es", sind Steffens letzte Worte.

"Hummeln im Bäuchlein"

Für die beiden Finalisten Jan und Lukas ist das Ziel nun zum Greifen nah. Zwei Übernachtungsdates mit viel Schampus, Pommes, Bier und ganz viel Zweisamkeit sollen die letzten Zweifel beseitigen, Klarheit bringen und die emotionale Format-Reise mit einem dicken Ausrufezeichen zu einem Ende führen. Während Jan am Entscheidungstag mit "Hummeln im Bäuchlein" kämpft, will Lukas seine Sharon nur noch "mit nach Deutschland nehmen".

Die Hauptprotagonistin ist sich nun sicher. Bauch, Herz und Kopf bilden endlich eine Einheit. Sharon ist bereit. Auf einem Hochhausdach schimmert das Wasser eines Deluxe-Pools im Mondlicht. Ein gläserner Steg präsentiert sich umrahmt von unzähligen Kerzenlichtern. Nun trotten die beiden Balzgladiatoren ins Bild. Eingezwängt in feinstem Zwirn lauschen Jan und Lukas den finalen Worten der Bachelorette. Zwei Minuten lang halten beide Männer krampfhaft die Luft an. Dann wendet sich Sharon mit glasigen Augen an Lukas: "Ich fühle sehr stark für dich, aber mein Herz sagt mir, dass ich für einen anderen Mann noch ein bisschen mehr fühle", schluchzt die Bachelorette.

Mit Thomalla auf der Nachbesprechungscouch

Es ist der Moment, der nicht nur vor Deutschlands TV-Geräten für ohnmächtige Stille sorgt. Hat Sharon sich gerade tatsächlich gegen Lukas und für Jan entschieden? Ja, sie hat. Die Liebe macht halt was sie will. So ist der Erste (Jan stieg zu Beginn der Staffel als erster Kandidat aus dem Auto) auch der Letzte. "Es tut weh, dass muss ich erstmal verdauen", kommentiert Lukas mit brüchiger Stimme. Da in der kunterbunten Fernsehwelt die Uhren wesentlich schneller ticken, sitzen Sharon, Lukas, Jan und Co. einen Werbeblock später auch schon bei Sophia Thomalla auf der Nachbesprechungscouch.

Für Muckibär Lukas hat es nicht ganz gereicht. (Foto: RTL)

Ein paar Erinnerungsschleifen, ein paar flotte Sprüche von der selbsternannten "Eiche des deutschen Boulevards" und ein paar "Verflossene", die das Liebesabenteuer ihres Lebens noch einmal Revue passieren lassen, machen schließlich den Deckel drauf. Die neunte "Bachelorette"-Staffel ist Geschichte.

Ach ja, noch der Vollständigkeit halber: Sharon und Jan haben die ersten Alltagshürden genommen und präsentieren sich als glückliches Liebespaar. Da heben wir natürlich gerne die Gläser. Auf euch, Sharon und Jan! Auf dass eure Liebe lange hält.