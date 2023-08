Im turbulenten Singapur stürzt sich die Bachelorette in drei unvergessliche Dreamdates-Abenteuer. Zurück in Phuket warten nicht nur die neugierige Mama, sondern auch zwei Rosen auf Jenny. Letztere sorgen dafür, dass einem stets gut gelaunten Schwaben kurz vor dem Finale das Lachen vergeht.

So langsam aber sicher neigt sich die Liebesreise dem Ende zu. Endlich stehen die beliebten und richtungsweisenden Dreamdates an. Jenny weiß, dass jetzt jeder Moment zählt und sich alles noch einmal über Nacht verändern kann: "Das Gefühlschaos soll endlich ein Ende haben", schnurrt die Rosenherrin mit einem lasziven Lächeln im Gesicht. Im kunterbunten Treiben von Singapur liegen die letzten Hürden bereit. Auch die Herren Jesaia, Fynn und Adrian schalten nun endgültig in den Angriffsmodus.

Jesaia darf die Dreamdates-Show eröffnen. Gemeinsam mit der Bachelorette geht es für den dauergrinsenden Beau aus 50 Metern Höhe in Richtung Asphalt. "Ich habe schon viele Videos gesehen, wo das alles nicht so geklappt hat", bibbert Jesaia auf dem Bungeesprung-Podest. Am Ende geht alles gut - sehr zur Freude des Schwaben, der seine "vollen Hosen" auch sogleich gegen ein neues Paar eintauschen kann. Beim romantischen Dinner im "Singapore Flyer" - dem drittgrößten Riesenrad der Welt - fällt endlich der zweite Kuss. "Dieser Kuss war viel vertrauter", gesteht die Bachelorette, die im Anschluss zur obligatorischen Übernachtungszeremonie lädt. Spätestens jetzt ist Jesaia mittendrin statt nur dabei ("Ich habe Schmetterlinge im Bauch!"). Aber reicht der Endspurt auch für den Einzug ins Finale?

"Es muss ja nicht immer Sex dabei sein"

Chaos-Bro Adrian ist der nächste im Bunde, der sich abseits von störenden Konkurrenzblicken auf viel Zweisamkeit freuen darf. Bei einer kleinen "Weltreise" durch Singapur kommen sich Jenny und der quirlige Aachener schnell näher. Auch wenn Adrian nicht aus seiner Haut kann und immer wieder mit spontanen Sprüchen für kurzzeitige Verwirrung sorgt ("Du bist auf jeden Fall eine Diva!"), landen die beiden Turteltauben irgendwann kuschelnd auf einer kleinen Picknick-Wiese. Nach einer wochenlangen Durststrecke ist es nun auch für Adrian endlich so weit: Es kommt zum ersten Kuss. Beschwingt und übermannt von seinen Gefühlen zeigt auch Adrian mit beiden Daumen nach oben, als ihm die Bachelorette die Übernachtungsfrage stellt. Am nächsten Morgen will der gelernte Bürokaufmann seine Traumfrau gar nicht mehr loslassen. Lief denn was in der Nacht? Adrian zwinkert frech: "Es muss ja nicht immer Sex dabei sein", so der 27-Jährige.

Auch Jennys Mama hat ein Wörtchen mitzureden. (Foto: RTL)

Nach zwei so intensiven Dates fällt es der Bachelorette sichtlich schwer, sich ein weiteres Mal unbekümmert und voller Vorfreude auf einen Tag an der Seite eines balzbereiten Mannes einzulassen. Aber Fynn lässt nicht locker. Der jüngste der drei Möchtegern-Traumprinzen punktet mit Witz, Charme und seiner Natürlichkeit, sodass sich Jenny schnell "wohlfühlt" und die Gedanken an die anderen beiden Dates beiseiteschieben kann. Was auffällt: Im Gegensatz zu den anderen Dates steht bei Fynn und Jenny vor allem körperliche Nähe im Vordergrund. Während sich Adrian noch über seinen ersten Kuss freut, hat Knutsch-Weltmeister Fynn schon längst mit dem Zählen aufgehört. Der ehemalige "Love Island"-Kandidat hat die Zügel fest in der Hand und macht auch nicht Halt vor offensiveren Fragen ("Wäre ein Roadtrip unter Freunden okay für dich?").

Jennys Mama soll den Männern auf den Zahn fühlen

Nach drei aufregenden und aufwühlenden Dreamdates ist die Bachelorette nicht wirklich schlauer als vorher ("Jetzt habe ich immer noch meine Gefühlschaos. Das fühlt sich scheiße an"). Vielleicht kann ja die Mama etwas Licht ins Dunkel bringen. Zurück in Phuket kommt Jennys Mutter zu Besuch und erfährt, dass ihre Tochter "schon ein bisschen verknallt" ist. In wen wird aber noch nicht verraten. Bei einem gemeinsamen Treffen mit den Männern soll sich Mama Sabine einen Eindruck verschaffen. Die Jungs nehmen kein Blatt vor den Mund - Eigentore inklusive.

So verrät Fynn beispielsweise, dass er normalerweise "noch ein paar Jahre" mit der Familienplanung warten würde. Jesaia könnte wegen seines laufenden Studiums "nicht jede Woche" in Berlin am Start sein. Und Adrian? Der setzt noch einen drauf: "Ich bin noch auf der Suche nach meiner inneren Ruhe", gesteht der Mann mit den intensiven Gefühlsschwankungen. Schlussendlich spricht sich Mama Sabine für Fynn aus. Der bekommt bei der anschließenden Rosenentscheidung auch tatsächlich das erste Blümchen überreicht. Auch Adrian darf sich über die Finalteilnahme freuen. Jesaia hingegen muss kurz vor der Ziellinie die Koffer packen ("Ich bin schon ein bisschen verletzt"). Nach einem wochenlangen Date-Abenteuer geht es nun endlich aufs Ganze. Wer bekommt die finale Rose? Und sind die Bachelorette und ihr Auserwählter auch im Hier und Jetzt ein Paar? Nächste Woche wissen wir's.