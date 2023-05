Mit einer ganz besonderen Lebensgeschichte auf der Überholspur: In der Löwenhöhle sorgt diesmal ein Gründer für Aufsehen, der nicht nur eine revolutionäre E-Shopping-App, sondern auch eine inspirierende "Macher"-Mentalität mit im Gepäck hat.

Auffallen um jeden Preis, besonders sein und das ausgereifte Gründer-Gen mit einer spannenden und noch nie dagewesenen Erfindung verbinden: Wer in der Löwenhöhle langfristig für Gesprächsstoff sorgen will, der sollte nach Möglichkeit Fähigkeiten, Ideen und Visionen mitbringen, die denen der Masse stets einen Schritt voraus sind. Diesmal haben wieder drei Gründer in allen Bereichen ihre Hausaufgaben gemacht.

eSelly-Gründer Olaf Zimmer sorgt für viel Aufsehen in der Löwenhöhle. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Während sich Vollgas-Blondine und Motorrad-Freundin Sophie Willborn ("Headwave") und die drei Roboter-Fanatiker Ben Duffy, Fernando German Torales Chorne, und Daniel Flynn ("Bearcover") in den Verhandlungsrunden mit den Löwen an zu hoch angesetzten Firmenbewertungen scheitern, rennen die Spanngurt-Experten Michi und Martin Kopp ("ModulFix"), sowie Brühgemüse-Fan Lars Hähling ("Foodwater") bei Regale-König Ralf Dümmel offene Deal-Türen ein.

Brückenbau für Shopping-Fans

"Die Höhle der Löwen" im TV "Die Höhle der Löwen" ist immer montags um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

Das gängige Hin und Her zwischen Freud und Leid, Begeisterung und Ernüchterung erreicht mit dem Löwenhöhleneintritt von Olaf Zimmer aus Wesel dann aber ein neues, ungeahntes Level. Der Selfmade-Gründer aus Nordrhein-Westfalen hat eine zeitgemäße, videobasierte und mit Live-Shopping-Funktion ausgestattete Social-Marketplace-App am Start ("eSelly"). Mit diesem Tech-Tool will der 42-Jährige das Shopping-Gefühl vergangener Zeiten mit dem Tech-Aufschwung im Hier und Jetzt verbinden und somit eine Brücke zwischen gestern und heute bauen.

Schnell ist klar: Olaf Zimmer hat eine Idee und das dazugehörige Tech-Werkzeug für eine vielleicht "sensationelle" Zukunft im Gepäck. Die Löwen spitzen die Ohren - und zwar alle. Selbst Tech-Allergiker Ralf Dümmel hängt gespannt und fast schon hypnotisiert an den Gründer-Lippen. "Das kann wirklich eine Sensation werden", flüstert Ralf Dümmel seinen Kolleginnen und Kollegen zu. Es ist aber nicht nur das mitgebrachte "Produkt", das die Löwen begeistert. Es ist auch der Gründer, der mit einer ganz besonderen Lebensgeschichte jeden Investor im Studio zum Staunen bringt.

"Ich bin ein Macher!"

Ralf Dümmel gönnt sich einen Schluck aus der Gemüsebrühe-Pulle. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

"Ich habe nichts gelernt, ich habe mir alles selber beigebracht", erzählt der Gründer. Was er denn neben "eSelly" sonst so macht, wollen die Löwen wissen. Olaf Zimmer hat auch hier eine Antwort, die alle Anwesenden sprachlos macht: "Ich habe noch eine andere Firma gegründet", verrät Olaf Zimmer. "Wie viele Angestellte hast du?", wollen die Löwen wissen. "75", antwortet Olaf Zimmer. "Was macht ihr für Umsatz?" Der "ESelly"-Gründer schmunzelt kurz: "40 Millionen im Jahr", lautet die Antwort. "Ich bin ein Macher!", schiebt Olaf Zimmer hinterher. Genau diese Mentalität sorgt für Gänsehautschübe in der Löwenhöhle. Ralf Dümmel ist hin und weg: "Du bist der geilste Typ, der je hier war!", adelt der Regale-König.

Janna Ensthaler will nicht nur applaudieren, sondern auch investieren. Völlig überzeugt von Gründer und Produkt eröffnet die 39-jährige Unternehmerin die Verhandlungsrunde. Im Raum stehen 250.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. "Ich habe das beste Netzwerk für dich. Ich will aber dreißig Prozent", sagt die gebürtige Hamburgerin. Olaf Zimmer zieht sich kurz zurück. Ein schnelles Telefonat, dann kehrt der Gründer mit einem Lächeln im Gesicht zurück. "Wir haben den Deal!", schallt es durch die Löwenhöhle. Ein krönender Abschluss für einen ganz besonderen Auftritt.